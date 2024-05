(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 *Dl Superbonus: Albano (FdI), maggioranza al lavoro per sterilizzare sugar

tax*

ROMA – La sugar tax “è stata prevista dalla legge di Bilancio del 2020”.

“In questo momento l’appostazione in bilancio è stata fatta, per cui ogni

anno queste tasse previste devono essere coperte. La copertura deve essere

ogni anno trovata per poter rinviare all’anno successivo. Stiamo lavorando

per sterilizzare la sugar tax, vogliamo trovare una soluzione perché si

tratta di tasse che non vediamo di buon occhio. Se le coperture ci sono

siamo aperti ad una sistemazione della questione. La maggioranza sta

lavorando in questa direzione”. Lo ha affermato il sottosegretario

all’Economia e Finanze e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano

intervenendo a SkyTg24.

