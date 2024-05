ATLETICA, 10.000 METRI: BRONZO TRICOLORE PER DE LORENZI – VITTORIO ATLETICA NELLA STORIA CON IL TITOLO VENETO ALLIEVI DI SOCIETA’ SU PISTA | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

protagonista a Potenza, dove sono andati in scena i campionati italiani dei

10.000 metri, e sulla pista di casa, a Vittorio Veneto, che nel fine

settimana ha ospitato il campionato regionale allievi di società. Un

appuntamento attesissimo dall’intero movimento regionale: lo dimostrano i

circa 1500 atleti scesi in pista nelle due giornate di gara, in

rappresentanza di oltre cinquanta club, per andare a caccia della leadership

veneta di società.

A Potenza è brillato Nicolas De Lorenzi, vincitore di un ottimo bronzo nel

campionato italiano juniores dei 10.000 metri. Il 18enne di Vittorio

Atletica, scuola Gs Quantin Alpenplus, allenato da Marco Meneghel, ha

fermato il cronometro a 31’58”61 nella gara vinta dal toscano Leonardo

Mazzoni (31’17”94) davanti all’umbro Giulio Moriconi (31’33”73).

De Lorenzi è un talento eclettico: si esprime bene su strada, in pista, nei

cross, persino nella corsa in montagna (era stato ottavo la domenica

precedente sui saliscendi tricolori di Lanzada). Quello di Potenza era il

primo 10.000 della sua carriera. Ma Nicolas non ha sofferto l’emozione,

confermandosi atleta su cui puntare per il futuro. L’ennesimo traguardo

raggiunto in questa stagione dal comparto del mezzofondo di Vittorio

Atletica.

Mentre De Lorenzi saliva sul podio tricolore, un altro palcoscenico, non

meno significativo, accoglieva i ragazzi di Vittorio Atletica, protagonisti

anche nel campionato regionale allievi di società, organizzato sulla pista

di casa dallo stesso club del presidente Roberto Biz. Per Vittorio Atletica

è giunta una vittoria nella classifica maschile di società che profuma di

storia. Mentre le ragazze hanno colto un altrettanto ottimo quinto posto, ad

una manciata di punti dal bronzo.

Giunta al fotofinish, con distacchi ridotti rispetto a Trevisatletica

(seconda) e Atletica Vicentina (terza), il successo di Vittorio Atletica si

è accompagnato a ben nove podi individuali: la vittoria di Ishmael Awah nel

lungo (6.89), gli argenti di Andrea De Savi nel giavellotto (51.38), Andrea

Pol nei 2000 siepi (6’17”76), Francesco Tittonel nei 1500 (4’12”92) e nei

3000 (9’12”40) e della 4×100 formata da Davide Illis, Giorgio De Savi,

Enrico Pagot e Ishmael Awah (44”71) e i bronzi di Marco Da Re nei 1500

(4’16”56) ed Enrico Pagot nel triplo (12.94) e nell’alto (1.90). Al

femminile, il secondo posto di Irene Bertelli nei 5000 metri di marcia

(28’20”49) e le terze piazze di Giulia Giambalvo negli 800 (2’20”13) e

Martina Ruggio nell’asta (3.10). Podi e ancora podi per un weekend che in

casa Vittorio Atletica non scorderanno tanto presto.

Nelle foto in allegato, Nicolas De Lorenzi con il bronzo tricolore dei

10.000 metri e il podio maschile di società ai campionati regionali allievi

di Vittorio Veneto.

