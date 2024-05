Risultati e classifiche 3^ giornata girone A – partite sabato 11 maggio

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Nel sabato del girone A di Serie A Baseball, Hotsand Macerata e Big Mat BSC Grosseto fermano la corsa di Parmaclima e San Marino e rimescolano la classifica. I marchigiani subiscono la forza offensiva degli emiliani nella sfida pomeridiana, ma con una prestazione impeccabile di Williander Moreno vincono l’ultimo match della serie per 4-0 ed evita lo sweep. Il Big Mat Grosseto ottiene la prima vittoria della stagione con il successo nella sfida pomeridiana per 10-5, mentre il match serale è equilibrato ma viene deciso dalla valida di Federico Celli. Quinto inning determinante in entrambe le gare per la UnipolSai Bologna che completa la tripletta sul BBC Grosseto e raggiunge San Marino e Parmaclima in testa alla graduatoria.

IL RESOCONTO DELLE GARE DI SABATO POMERIGGIO

Parmaclima va sola in fuga grazie al primo brindisi del Big Mat sul San Marino – Federazione Italiana Baseball Softball

I grossetani di Stefano Cappuccini si svegliano in attacco e costringono alla resa i ragazzi di Bindi. La neo capolista solitaria sfodera un attacco da 14 valide e fa il bis a Macerata. Doppietta anche per Bologna che recupera al 5° il ritardo con il Bbc Grosseto

IL RESOCONTO DELLE GARE DI SABATO SERA

L’Hotsand Macerata ferma la corsa del Parmaclima ed è trio in vetta al girone A – Federazione Italiana Baseball Softball

L’Hotsand, trascinata da Joseph e Moreno, sconfiggono il Parmaclima, che viene appaiata in classifica dal San Marino, vincente in terra maremmana con una valida decisiva di Celli, e dalla UnipolSai Bologna, che s’impone con un’altra valida essenziale di Martina

I risultati delle gare del terzo turno del girone A: Hotsand Macerata-Parmaclima 0-9, 3-9; 4-0; UnipolSai Bologna – Bbc Grosseto 6-5, 5-3; 4-2; Big-Mat Grosseto – San Marino 0-3, 10-5; 3-4.

Classifica gir. A: Parma, Bologna e San Marino (7-2), .778; Macerata (4-5) .444; Bbc Grosseto e Bsc Grosseto (1-8) .111.

