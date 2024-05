(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 CONSIGLIO COMUNALE. IL PROGRAMMA DEI LAVORI

In Aula domani alle 16.30. Prima ora e mezza interventi liberi, Question time e Interrogazioni Milano, 12 maggio 2024 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 13 maggio, alle 16:30 a Palazzo Marino.Per la prima ora e mezza si terranno interventi liberi, Domande a risposta immediata e Interrogazioni.Successivamente verranno affrontati gli ordini del giorno collegati alla già votata delibera sul “Regolamento per la disciplina delle zone tutelate”. Seguiranno dei debiti fuori bilancio. Successivamente, mozioni e ordini del giorno, una modifica delle Commissioni consiliari, delibere di debiti fuori bilancio e una modifica del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale.Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata. Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno: Installazione bagno in struttura per utilizzo del personale ATM in via Durando capolinea Linea 92.

Ordine del giorno: “Proposta di intitolazione di un luogo di Milano a Marcella Di Folco”.Mozione: “Indennizzi per attività commerciali in Ztl Ascanio Sforza”.Mozione: “Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese”.Mozione: “Richiesta potenziamento per l’autobus 925”.Mozione: “Tutela della cittadinanza milanese contro l’aumento dell’esposizione ai campi elettromagnetici disposta dal DDL concorrenza 2023”.Mozione: “Chiusura campi nomadi irregolari”.

Mozione: “PA/1c Vaiano Valle Nord, AS/1 Bellarmino, AS/2 Vaiano Valle sud”.Mozione: “Deroghe Area B e Area C”.Mozione: “Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute”.Mozione: “Disposizioni in merito ai concerti presso lo Stadio Meazza e gli Ippodromi del Galoppo e della Maura”.Ordine del giorno: “Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette”.Ordine del giorno: “Fondazione scuole civiche di Milano”. Mozione: “Sostituzione panchine piazza Gambara”.Ordine del giorno: “Su viabilità nel Quadrilatero della moda”.Mozione: “Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento”.Mozione: “Rimozione coatta e immediata dei Lockboxes (Cassette di sicurezza porta chiavi) per affitti brevi dagli spazi pubblici”.Mozione: “Rimozione cordolo in cemento posizionato in Viale Bianca Maria all’intersezione con Piazza del Tricolore”.Mozione: “Proposta di intitolazione di una via o di un giardino a Ermanno Azzali, fondatore dell’associazione Cena dell’amicizia e grande maestro di solidarietà”.Mozione: “Sulla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura”.

