Campionati Italiani Paralimpici – I campioni d’Italia dell’ultima giornata a San Lazzaro di Savena

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 Campionati Italiani Paralimpici a San Lazzaro di Savena – Gli ultimi

titoli della sciabola in carrozzina ad Andreea Mogos, Rossana Pasquino,

Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci. La spada Non Vedenti incorona

Filippo Innocenti e Silvia Tombolini. La Zinella vince con la squadra

degli spadisti

SAN LAZZARO DI SAVENA – Gran finale per i Campionati Italiani

Paralimpici 2024 a San Lazzaro di Savena, dove oggi sono stati assegnati

gli ultimi sette titoli di scherma in carrozzina e non vedenti. Nella

spada maschile a squadre lo scudetto è andato al team di casa della

Zinella, mentre nella sciabola paralimpica si sono laureati campioni

Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci.

La spada Non Vedenti ha invece incoronato Filippo Innocenti e Silvia

Tombolini.

Nella prova a squadre di spada ha esultato la Zinella Scherma San

Lazzaro di Savena con Emanuele Lambertini, Matteo Addesso, Leonardo Rigo

e Samuele Frascaroli. Gli emiliani hanno superato in finale il Club

Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (Matteo Betti, Elio Iozzi, Michele Vaglini

e Michele Venturi), argento. Terzo gradino del podio per l’AUSportiva

(Jens Brase, Saverio Bucci, Stefano Orsi e Davide Scicolone), davanti al

Circolo Scherma Aretino (Andrea Cetoloni, Alessio Lombardi e Gabriele

Valtriani).

La sciabola femminile categoria A ha visto il bis tricolore di Andreea

Mogos. La piemontese delle Fiamme Oro ha superato in finale per 15-11 la

compagna di Nazionale azzurra Loredana Trigilia del Gruppo Sportivo

Paralimpico della Difesa, argento. Medaglie di bronzo per Sofia Brunati

delle Fiamme Oro e Gaia De Rossi dell’Accademia Musumeci Greco Roma.

Dopo la spada, vince anche il titolo delle sciabolatrici B Rossana

Pasquino. Per la campana delle Fiamme Oro successo nell’ultimo atto, con

il punteggio di 15-5, nel derby con Julia Markowska, anche lei delle

Fiamme Oro. Terze classificate Anna Giuseppina Molinu del Circolo

Schermistico Sassarese e Gloria De Santis del Club Scherma Roma.

Nella sciabola maschile A si conferma campione d’Italia Edoardo Giordan

delle Fiamme Oro, superando per 15-5 Matteo Dei Rossi della Scherma

Treviso M° Ettore Geslao, argento. Bronzo al collo di Sukhchain Singh

della Giovani e Tenaci e di Gabriele Maria Albini dell’Accademia Scherma

Milano.

Tricolore degli sciabolatori categoria B per Gianmarco Paolucci.

L’atleta delle Fiamme Oro ha battuto in finale per 15-5 Nicola D’Ambra

dell’Officina della Scherma, secondo classificato. Sul terzo gradino del

podio Andrea Jacquier delle Fiamme Oro e Davide Costi del Pentamodena.

Nella domenica che ha chiuso i Campionati Italiani Paralimpici a San

Lazzaro di Savena ha regalato emozioni anche la Spada non vedenti.

Lo scudetto maschile è andato a Filippo Innocenti del Circolo Scherma

Appio che nell’ultimo atto, in un assalto combattuto fino al minuto

supplementare, ha sconfitto per 9-8 Marcos Mosteiro, spagnolo in forza

all’Accademia Scherma Milano dove si allena da quest’anno. Medaglie di

bronzo per due portacolori del Circolo Scherma Attraverso di Firenze,

Lorenzo Ballini e Giulio Pieraccini.

Ha esultato il Circolo Scherma Appio anche nella prova femminile vinta

da Silvia Tombolini, che ha battuto in finale con il risultato di 10-6

la detentrice del titolo, Laura Tosetto della Pro Patria Busto Arsizio,

oggi argento. A completare il podio, terze classificate, Simonetta

Pizzuti del Circolo Scherma Navacchio e Veronica Tartaglia del Circolo

Scherma Appio.

È andata così in archivio questa edizione dei Tricolori Paralimpici,

ospitati da San Lazzaro di Savena proprio nel 25° anniversario di

attività della Zinella Scherma presieduta da Magda Melandri. Piena

soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Federazione Italiana

Scherma, Paolo Azzi, e dal Consigliere federale Alberto Ancarani,

referente per il settore paralimpico, per un’edizione, l’ultima del

quadriennio prima dei Giochi di Parigi 2024, ricca di spunti tecnici e

momenti spettacolari, impreziosita anche da oltre otto ore di diretta su

RAI Sport. Un evento che testimonia la grande crescita che il movimento

paralimpico, sia della scherma in carrozzina che non vedenti, ha avuto e

continua ad avere in Italia.

I CAMPIONI ITALIANI DI “SAN LAZZARO DI SAVENA 2024”

Fioretto maschile A: Matteo Betti del Gruppo Sportivo Paralimpico della

Difesa

Fioretto maschile B: Michele Massa dell’Accademia Scherma Fermo

Fioretto maschile C: Leonardo Rigo della Zinella Scherma San Lazzaro di

Savena

Fioretto maschile a Squadre: Zinella Scherma San Lazzaro di Savena

(Emanuele Lambertini, Matteo Addesso, Leonardo Rigo e Samuele

Frascaroli)

Fioretto femminile A: Andreea Mogos delle Fiamme Oro

Fioretto femminile B: Alessia Biagini del Club Scherma Pisa Antonio Di

Ciolo

Fioretto femminile C: Consuelo Nora del CH4 Sporting Torino

Spada maschile A: Emanuele Lambertini delle Fiamme Oro

Spada maschile B: Gianmarco Paolucci delle Fiamme Oro

Spada maschile C: Leonardo Rigo della Zinella Scherma San Lazzaro di

Savena

Spada femminile A: Sofia Brunati delle Fiamme Oro

Spada femminile B: Rossana Pasquino delle Fiamme Oro

Spada femminile C: Consuelo Nora del CH4 Sporting Torino

Spada maschile a Squadre: Zinella Scherma San Lazzaro di Savena

(Emanuele Lambertini, Matteo Addesso, Leonardo Rigo e Samuele

Frascaroli)

Sciabola maschile A: Edoardo Giordan delle Fiamme Oro

Sciabola maschile B: Gianmarco Paolucci delle Fiamme Oro

Sciabola femminile A: Andrea Mogos delle Fiamme Oro

Sciabola femminile B: Rossana Pasquino delle Fiamme Oro

Spada Non Vedenti maschile: Filippo Innocenti del Circolo Scherma Appio

Spada Non Vedenti femminile: Silvia Tombolini del Circolo Scherma Appio

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

