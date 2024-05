Badminton: Ottavo Scudetto per il BC Milano

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

*Ottavo Scudetto per il BC Milano*

Il 40esimo scudetto è andato al BC Milano impeccabile nella finale dei

Playoff dove ha sconfitto un tenace Matex MaraBadminton per 3-0.

L’incontro si è messo subito in discesa per i meneghini con Martina Corsini

ed Emma Piccinin che hanno sconfitto in due set (21-15; 21-19) Margareta

Norrman e Gianna Stiglich.

Più complicato invece il punto conquistato nel doppio maschile con Fabio

Caponio e Julien Maio che hanno perso il primo set contro Matteo Massetti e

Andreas Nielsen, per poi riprendersi in maniera netta nei due parziali

seguenti (19-21; 21-18; 21-16).

A consegnare il titolo al BC Milano è stata Emma Piccinin, vera star di

questo Campionato Italiano a Squadre con 21 vittorie su 22 incontri

disputati (massimo possibile). L’azzurra ha dominato il primo parziale

contro la Stiglich, in non perfette condizioni fisiche, ed è riuscita a

tenere poi sul ritorno della sarda che però ha ceduto ai vantaggi anche il

secondo set (21-10; 22-20).

Gli ex campioni italiani in carica dell’SSV Bozen hanno chiuso al terzo

posto superando per 3-2 l’ASV Mals. Nel derby altoatesino all’ASV Mals non

è bastato conquistare il doppio e il singolare maschile con l’SSV Bozen che

ha poi fatto suoi tutti gli altri tre match.

Conclusa già ieri la lotta promozione con l’ASV Uberetsch e il Boccardo

Novi che completano il roster del prossimo Campionato Italiano a squadre,

che insieme alle quattro formazioni impegnate nei Playoff Scudetto vedrà

anche il GSA Chiari, le Piume d’Argento, il Modena Badminton e il Brescia

Sport Più.

Nel girone unico di promozione il Boccardo Novi ha chiuso al primo posto

con la vittoria per 4-1 sull’ASV Uberetsch, giunta quindi seconda. Terzo

invece il Badminton Messina che ha sconfitto il BC Paternò per 3-2, ultima

classificata.

Link del Torneo:

