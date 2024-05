Resoconto Serie A1 Softball – sabato 11 maggio

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 L’ultima giornata d’andata in A1 Softball vede l’MKF Bollate effettuare l’ennesima doppietta ed essere sempre più sola in testa alla classifica. La doppietta della Mia Office Blue Girls Pianoro e il pareggio tra Macerata e Italposa Forlì fanno sì che ora ci siano tre squadre appaiate al terzo posto. In coda, importante doppietta per le Thunders che lasciano in una scomoda posizione il Pubbliservice Old Parma.

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/9b2b3f78-d8f8-2d46-a578-1bb21a61bb8e.jpg]

Concluso il girone d’andata in A1 Softball: MKF Bollate sempre più al comando, tre squadre appaiate al terzo posto – Federazione Italiana Baseball Softball

L’ultima giornata d’andata in Serie A1 Softball vede l’MKF Bollate effettuare l’ennesima doppietta ed essere sempre più sola in testa alla classifica. La doppietta della Mia Office Blue Girls Pianoro e il pareggio tra Macerata e Italposa Forlì fanno sì che ora ci siano tre squadre appaiate al terzo posto. In coda, importante doppietta per le Thunders che lasciano in una scomoda posizione il Pubbliservice Old Parma.

http://www.fibs.it

RISULTATI

Pubbliservice Old Parma – Thunders 5-6; 0-3

MKF Bollate – Rheavendors Caronno 7-0 (6°); 1-0

Macerata – Italposa Forlì 1-0; 0-9 (5°)

Bertazzoni Collecchio – Mia Office Blue Girls Pianoro 2-10; 5-7

Riposa: Inox Team Saronno

CLASSIFICA

MKF Bollate (15 vittorie – 1 sconfitta, .938); Inox Team Saronno (11-3, .786); Rheavendors Caronno, Italposa Forlì, Mia Office Blue Girls Pianoro (10-6, .625); Macerata (6-10, .375); Thunders (4-12, .250); Bertazzoni Collecchio (3-11, .214); Pubbliservice Old Parma (1-15, .063)

Foto: Elisa Grifagno, Macerata, scivola a casa per segnare il punto della vittoria in gara 1 contro l’Italposa Forlì (credit EzR-Nadoc)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________