PATTINAGGIO. L’Italia chiude tra gli applausi il Campionato europeo Gruppi Spettacolo e Sincro di Reggio Emilia

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Terza e ultima giornata di gare al Campionato Europeo di pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La nostra Nazionale chiude la competizione iridata con un bottino di 14 medaglie di cui 4 d’oro, 5 d’argento e 5 di bronzo.

Ad ospitare l’evento, organizzato dallo Skating Club Albinea, è stato il PalaBigi di Reggio Emilia. E a calcare per primi la pista nella giornata di oggi, sabato 11 maggio, sono stati i 9 team Sincronizzato Senior. In questo caso, dopo il primo posto occupato dai tedeschi del Dream Team con “Birds flight” che ottiene un punteggio di 78.38, con 78.37 finiscono in seconda posizione gli azzurri campioni d’Italia Precision Skate Bologna (Progresso Fontana Bologna, Polisportiva Lame Bologna, ASD Aprutino Teramo, Polisportiva Spring Bologna) con “The world is only one”. Chiudono la classifica i vice campioni nazionali Monza Precision Team (Astro Roller Skating, Monza) con “Nuevo Mundo”, 72.49. Quarto classificato il gruppo di casa Precision Team Albinea (Skating Club Albinea) con “Villains”.

Largo poi allo spettacolo dei 9 Quartetti Junior in gara. In questo caso la medaglia d’oro va all’Italia grazie ai campioni Nazionali in carica Skate Stars (Roll Stars di Loreggia, Padova) con “Hopeful voices”, 48.22 punti. Secondi gli spagnoli Cpa Gondomar con “Secondary effect” (47.99) e terzi gli azzurri Calipso (Skating Club Zanè, Vicenza) con “En la milonga” (46.30).

Chiudono la giornata in bellezza i Grandi Gruppi, 11 in totale. Si laureano campioni europei gli spagnoli dei Cpa Olot con “In the deepest” che ottiene 41.13 punti; seguono i connazionali del Cpa Girona che meritano 35.50 con “More more more”, infine ultimo gradino del podio per l’Italia con i Cristal Skating Team (Apav Fara e Bassano New Skate, Vicenza) che con “The heaviest mistake” chiudono a 35.27.

La Fisr augura invece una pronta guarigione a Nicola Marenda dei Royal Eagles (Skating Don Bosco, Treviso) infortunatosi a un ginocchio durante l’esecuzione di “The last one”; il gruppo chiude al quarto posto. Infine gli Show Roller Team (Pattinaggio Vazzola, Treviso) con “Damned to eternity” terminano in quinta posizione.

Le medaglie di oggi, sabato 11 maggio 2024:

SINCRONIZZATO SENIOR

1. Dream Team (GER)

2. Precision Skate Bologna (ITA)

3. Monza Precision Team (ITA)

QUARTETTI JUNIOR

1. Skate Stars (ITA)

2. Cpa Gondomar (ESP)

3. Calipso (ITA)

GRANDI GRUPPI

1. Cpa Olot (ESP)

2. Cpa Girona (ESP)

3. Cristal Skating Team (ITA)

Foto di Raniero Corbelletti (nella copertina Precision Skate Bologna – Sincro Senior)