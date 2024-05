(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 L’intervento del presidente del CNEL Renato Brunetta al ‘Tavolo lavoro’ del World Meeting on Human Fraternity, organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti presso Villa Lubin.

Lavoro. Brunetta: fraternità parola chiave per sfida transizioni

“Le grandi transizioni ambientale, digitale e demografica richiedono un di più di governance, non bastano i governi, serve che si coalizzi anche la società civile, i corpi intermedi. La parola chiave per rispondere alle sfide che abbiamo di fronte è fraternità. Il lavoro non è una merce. Dentro al lavoro c’è l’umanità. Mettere al centro l’umanità, la partecipazione, la dignità delle persone è anche un fattore di crescita e di efficienza. Conviene a tutti. Oggi qui al CNEL la sfera delle istituzioni si affianca alla sfera religiosa ed è già un piccolo ‘miracolo’. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è a disposizione per percorrere un cammino insieme. La sintonia è totale”.

Così il presidente del CNEL Renato Brunetta al ‘Tavolo lavoro’ del World Meeting on Human Fraternity, organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti presso Villa Lubin.

Inviato da Outlook per Android