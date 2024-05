Badminton: Finale inedita per lo Scudetto tra il BC Milano e il Matex MaraBadminton

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

*Finale inedita per lo Scudetto tra il BC Milano e il Matex MaraBadminton*

Sarà inedita la finale che assegnerà il 40esimo scudetto e che vedrà di

fronte il BC Milano e Il Matex MaraBadminton.

I meneghini al PalaBadminton di Milano hanno regolato nettamente per 3-0

l’ASV Mals vincendo il doppio femminile con Martina Corsini ed Emma

Piccinin che ancora una volta sono state determinanti superando in due set

(21-12; 21-13) Anna Sofie de March e Judith Mair. Più combattuta invece la

sfida di doppio maschile che ha visto prevalere sempre in due set (21-18;

22-20) Gianmarco Bailetti e Julien Pierre Maio contro Iliyan Stoynov e

Kevin Strobl. Il punto decisivo della vittoria è arrivato ancora grazie a

Piccinin che si è sbarazzata in due set (21-14; 21-17) di Mair, regalando

la finale scudetto alla compagine milanese.

Torna invece nuovamente in finale il Matex MaraBadminton che per la prima

volta supera ai playoff l’SSV Bozen con il risultato di 3-1. A passare

subito in vantaggio erano però stati gli altoatesini che con Iben Bergstein

e Camilla Martens hanno sconfitto in due set (21-10; 21-14) Ann-Sofie Ruus

e Gianna Stiglich. A portare di nuovo in equilibrio il match sono stati

Matteo Massetti e Andreas Nielsen che hanno superato (21-14; 21-10) Ruben

Fellin e David Salutt. Il punto del sorpasso è stato certamente il più

combattuto con la Stiglich che ha dovuto ricorrere al terzo set (21-12;

8-21; 21-15) per avere la meglio sulla Martens. A sancire la vittoria è

arrivata l’impeccabile prestazione di Adriano Viale, capace di regolare in

due set (21-7; 21-11) Ruben Fellin.

L’ASV Mals e l’SSV Bozen si sfideranno quindi per il gradino più basso del

podio.

Conclusa già al termine della seconda giornata del girone unico la sfida

promozione con l’ASV Uberetsch e il Boccardo Novi che domani dovranno

soltanto sfidarsi per il primato del girone, già con la sicurezza della

promozione nella massima serie.

In questo momento guida l’ASV Uberetsch che ha conquistato oggi un doppio

5-0 contro il Badminton Messina e il BC Paternò. Le due formazioni

siciliane sono state sconfitte anche dal Boccardo Novi che ha sconfitto

anch’esso il Badminton Messina per 5-0 mentre si è imposto per 4-1 sul BC

Paternò.

