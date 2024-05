Viabilità, da lunedì 13 maggio divieto di transito e di sosta in un tratto di via Gora e Barbatole

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

Il provvedimento, necessario per lavori di Publiacqua, resterà in vigore fino al primo giugno

Da lunedì 13 maggio fino al primo giugno in via Gora e Barbatole (tratto tra via Silvestro Lega e via Francesco Domenico Guerrazzi) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito.

Dovrà comunque essere consentita la circolazione ai residenti e ai mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dai lavori con la temporanea restituzione del doppio senso di circolazione.

Il provvedimento è necessario per proseguire i lavori di scavo per la sostituzione della rete idrica da parte di Publiacqua.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

