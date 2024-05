Serie A Baseball – Resoconto, risultati e classifica 3^ giornata girone A – partite venerdì 10/05

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Nel venerdì sera di Serie A Baseball vincono e confermano la vetta nel girone A San Marino e Parmaclima con la no-hitter della coppia di lanciatori sammarinesi Pedrol-Baez contro il Big Mat BSC Grosseto e le 5 riprese senza valide subite per il pitcher del Parmaclima Erly Casanova contro Hotsand Macerata; la UnipolSai Bologna batte nel finale il BBC Grosseto grazie al fuoricampo decisivo di Martina.

Serie A Baseball: brillano Casanova e il duo Pedrol-Baez; la UnipolSai supera il BBC Grosseto – Federazione Italiana Baseball Softball

Vincono San Marino e Parmaclima con no-hitter per la coppia di lanciatori sammarinesi e 5 riprese senza valide subite per Casanova; la UnipolSai Bologna batte nel finale il BBC Grosseto grazie al fuoricampo decisivo di Martina

Risultati venerdì 10 maggio

3^ giornata girone A:

Parmaclima – Hotsand Macerata 9-0

UnipolSai Bologna – Bbc Grosseto 6-5

Big-Mat Grosseto – San Marino 0-3

Così in campo sabato 11

ore 15 e ore 20

Parmaclima – Hotsand Macerata;

UnipolSai Bologna – Bbc Grosseto;

Big-Mat Grosseto – San Marino

Classifica

Gir. A: Parma e San Marino (6-1) .857; Bologna (5-2), .714; Macerata (3-4) .429; Bbc Grosseto (1-6) .143; Bsc Grosseto (0-7) .000.

In allegato una immagine di repertorio (Duck Foto Press) con protagonista Erly Casanova (Parmaclima) in occasione di gara uno della serie contro l’UnipolSai Bologna di venerdì 3 maggio.

