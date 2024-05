(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 QUADERNI CNEL. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MERCATI DEL LAVORO

Uscito il primo volume della XI Consiliatura

Disponibile il volume 21/2024 dei Quaderni del CNEL, il primo della XI Consiliatura. La pubblicazione, in continuità con le uscite della collana nelle precedenti consiliature, affronta il tema dell’intelligenza artificiale con particolare riferimento alla dimensione del lavoro.

“Il tema dell’Intelligenza Artificiale – sottolinea il presidente del CNEL Renato Brunetta nella prefazione – è al centro dell’attenzione per le molteplici potenzialità di applicazione e per la trasversalità che permea la nostra quotidianità. Mentre alcuni ne temono i limiti, i rischi, gli impatti sulle attività e sulle competenze lavorative che saranno modificate o eliminate, altri, consapevoli dei suoi benefici esponenziali, ne riconoscono le opportunità, non solo legate alle attuali professionalità e capacità, quanto a quelle che, oggi, ancora non esistono. Il CNEL, la casa dei corpi intermedi, vuole essere il ‘luogo’, sia fisico che virtuale, che ospita una riflessione organica, partecipata e aperta sugli impatti che l’Intelligenza Artificiale può esprimere nei diversi mercati del lavoro in Italia”.

Il Quaderno ‘Intelligenza Artificiale e mercati del lavoro’ si articola in quattro capitoli:

1. Intelligenza Artificiale e mercati del lavoro. Prima rassegna ragionata della letteratura economica e giuridica;

2. IA e mercati del lavoro. Evidenze e prospettive dall’indagine conoscitiva della XI Commissione della Camera (lavoro pubblico e privato);

3. L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mercato del lavoro nella prospettiva di Economic Complexity;

4. Intelligenza Artificiale, processi produttivi, servizi pubblici. Prima rassegna ragionata della letteratura sui modelli computazionali per l’intelligenza artificiale generativa.

La collana i Quaderni del CNEL si rivolge alla comunità scientifica e ai cittadini. Contiene studi presentati da esperti del Consiglio ovvero da ricercatori e studiosi esterni. In tal modo si intende contribuire al dibattito scientifico, anche al fine di ottenere contributi utili all’arricchimento della riflessione e della proposta sui temi in discussione presso il Consiglio stesso.

Ufficio Stampa

[Immagine che contiene testo, logo, Marchio, emblema Descrizione generata automaticamente]

Web: http://www.cnel.it