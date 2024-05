C.S. 19/2024 – Mercoledì 15 maggio alle 17,00 Autoriparatori in assemblea, novità per carrozzieri e per i clienti in caso di sinistri stradali

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA n. 19/2024

Mercoledì 15 maggio alle 17,00

Autoriparatori in assemblea, novità per carrozzieri

e per i clienti in caso di sinistri stradali.

Il Presidente nazionale dei carrozzieri Giuseppe Pace a Sondrio

Mercoledì 15 maggio alle 17,00 si svolgerà presso la sede di Confartigianato Sondrio l’assemblea

provinciale degli autoriparatori. L’evento sarà dedicato alla presentazione di alcune novità per il

settore dell’automotive ed in particolare per i carrozzieri, la presentazione di Repair”, l’innovativa

piattaforma per la gestione dei sinistri e delle riparazioni.

Molti i relatori a cominciare dal presidente nazionale di Confartigianato Carrozzieri Giuseppe Pace

e dal Direttore della rivista specializzata “Car Carrozzerie” e firma del “Corriere Motori” Renato

Dainotto. A fare gli onori di casa il promotore dell’evento Aldo Famlonga rappresentante

provinciale della Categoria Autoriparatori accanto al Presidente Regionale dei carrozzieri Mario

Andreassi.

”Quello che si terrà a Sondrio il 15 maggio è un momento molto importante per la categoria – ha

sottolineato Pace – sia perché faremo il punto sulla congiuntura del nostro settore sia perché

presenteremo uno strumento innovativo pensato per le piccole imprese associate. La nuova

piattaforma ha implementato un complesso sistema di regole e di procedure che abbiamo firmato

con le compagnie assicurative nel 2019 con lo scopo di rendere più efficiente e veloce la

liquidazione del danno, abbattere il contenzioso e contenere i costi delle riparazioni”.

La nuova procedura porterà vantaggi anche ai proprietari di autoveicoli che si rivolgeranno a

carrozzerie e autofficine che utilizzano la piattaforma. In caso di sinistro infatti gli automobilisti

potranno beneficiare di numerosi strumenti e applicazioni messe a loro disposizione dal

carrozziere o autofficina di fiducia. L’automobilista avrà tutte le informazioni relative al sinistro a

portata di click sul suo telefonino costantemente aggiornate.

La piattaforma è sviluppata da System data, azienda ben nota nel settore dell’autoriparazione con

più di 30.000 aziende associate già servite a livello nazionale.

“L’appuntamento di Sondrio – sottolineato Dainotto – merita la massima attenzione da parte dei

carrozzerie e tutti dovrebbero ritagliarsi il tempo per partecipare. Il mercato cambia rapidamente

e il confronto fra colleghi è fondamentale”. Nessuna impresa, anche se strutturata, può farcela da

sola.

Sondrio, 10 maggio 2024 – Prot. n. 102