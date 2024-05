agenzia regionale 505.34 nota su legge AQP

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 *NOTA SU QUESTIONE LEGGE SU ACQUEDOTTO PUGLIESE*

In relazione alle informazioni diffuse intorno alle iniziative del Governo

nazionale sulla legge regionale “Disposizioni per la gestione unitaria ed

efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato”, il

presidente della Giunta regionale pugliese e il vicepresidente e assessore

alle risorse idriche inoltrano la seguente nota:

*La volontà della Regione Puglia è che l’acqua rimanga pubblica, così come

deciso dagli italiani nel referendum. La legge regionale approvata il 15

marzo scorso dal Consiglio regionale pugliese infatti ha la finalità di

custodire la gestione dell’acqua pubblica, affidandola a tutti i Comuni

pugliesi, per dare conseguenza non retorica alla volontà di oltre 26

milioni di italiani che si sono espressi nel referendum popolare del 2011

sull’acqua bene pubblico e per valorizzare una realtà industriale di

dimensione europea come Acquedotto Pugliese oggi di proprietà al 100 per

cento della Regione Puglia.*

* La legge recante “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente

delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato”, approvata a larga

maggioranza, predispone le condizioni affinché l’Autorità Idrica Pugliese

possa scegliere la soluzione migliore nell’esclusivo interesse dei

cittadini pugliesi e, fra le soluzioni possibili, c’è anche quella

dell’affidamento a una società in-house partecipata, appunto, dagli enti

locali, preservando, così, la totale natura pubblica della gestione dei

sevizi idrici.*

* Sulle questioni tecniche, evidenziate dal Ministero degli Affari europei

e del Sud e dal Ministero della Giustizia, sono al lavoro gli uffici

regionali per i chiarimenti utili all’interlocuzione più proficua con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

* Siamo aperti e disponibili a un confronto politico con il Governo, che

auspichiamo possa svolgersi con lo spirito cooperativo richiesto dalla

Costituzione e nel rispetto di una scelta democratica maturata in un

percorso complesso, finalizzato a rafforzare la natura pubblica del bene

acqua, attraverso una gestione egualmente pubblica.*