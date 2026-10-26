COMUNE

DI MONTALBANO ELICONA

COMUNICATO

STAMPA

Montalbano

Elicona, finanziati i lavori per il restauro della Chiesa di

Sant'Antonio di Padova nella frazione di Santa Maria

Dopo

oltre dieci anni di chiusura, la Chiesa di Sant'Antonio di Padova,

nella frazione Santa Maria, si prepara a riaprire grazie al

finanziamento di 95.000 euro destinato al completamento degli

interventi di restauro. Un risultato atteso dalla comunità, che vede

finalmente avviata la fase conclusiva di un percorso rimasto sospeso

per troppo tempo.

La facciata in pietra chiara, il timpano

triangolare, il rosone centrale: elementi che raccontano una storia

antica, profondamente radicata nella tradizione religiosa dei

Nebrodi. Il restauro, mirato al recupero delle superfici e degli

elementi lapidei, restituirà all'edificio il suo decoro

originario, preservandone integralmente l'impianto storico.

La

chiesa è da tempo considerata un punto strategico per la promozione

turistica del territorio: la locale Pro Loco l'aveva inserita negli

itinerari naturalistici dedicati a camminatori e visitatori,

riconoscendone il valore storico, culturale e religioso. La

riapertura rafforza così un percorso di valorizzazione che unisce

fede, paesaggio e identità locale.

«Il restauro della Chiesa di

Sant'Antonio di Padova – ha sottolineato il sindaco Antonino Todaro

– rappresenta un atto di responsabilità verso la nostra storia e

verso i concittadini che da anni attendevano questo momento. È un

risultato concreto, frutto di impegno, collaborazione e

determinazione. Restituire questo luogo alla comunità significa

custodire la memoria collettiva e investire nel futuro del nostro

territorio».

Sulla stessa linea l'assessore al Turismo e

vicesindaco Fabio Truglio, la consigliera comunale Giusy Arlotta e

l'esperto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare del

Comune Francesco Di Salvo:

«Desideriamo

rivolgere un sincero e sentito ringraziamento all'assessore

regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata per

la costante attenzione e per la particolare sensibilità dimostrate

nei confronti della comunità di Montalbano Elicona. Il suo sostegno

verso le nostre borgate, ricche di storia e tradizioni ma purtroppo a

costante rischio spopolamento, rappresenta un segnale concreto di

vicinanza e di visione per il futuro dei piccoli borghi».

Il

Sindaco

Avv. Antonino Todaro