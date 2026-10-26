(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - COMUNE
DI MONTALBANO ELICONA
COMUNICATO
STAMPA
Montalbano
Elicona, finanziati i lavori per il restauro della Chiesa di
Sant'Antonio di Padova nella frazione di Santa Maria
Dopo
oltre dieci anni di chiusura, la Chiesa di Sant'Antonio di Padova,
nella frazione Santa Maria, si prepara a riaprire grazie al
finanziamento di 95.000 euro destinato al completamento degli
interventi di restauro. Un risultato atteso dalla comunità, che vede
finalmente avviata la fase conclusiva di un percorso rimasto sospeso
per troppo tempo.
La facciata in pietra chiara, il timpano
triangolare, il rosone centrale: elementi che raccontano una storia
antica, profondamente radicata nella tradizione religiosa dei
Nebrodi. Il restauro, mirato al recupero delle superfici e degli
elementi lapidei, restituirà all'edificio il suo decoro
originario, preservandone integralmente l'impianto storico.
La
chiesa è da tempo considerata un punto strategico per la promozione
turistica del territorio: la locale Pro Loco l'aveva inserita negli
itinerari naturalistici dedicati a camminatori e visitatori,
riconoscendone il valore storico, culturale e religioso. La
riapertura rafforza così un percorso di valorizzazione che unisce
fede, paesaggio e identità locale.
«Il restauro della Chiesa di
Sant'Antonio di Padova – ha sottolineato il sindaco Antonino Todaro
– rappresenta un atto di responsabilità verso la nostra storia e
verso i concittadini che da anni attendevano questo momento. È un
risultato concreto, frutto di impegno, collaborazione e
determinazione. Restituire questo luogo alla comunità significa
custodire la memoria collettiva e investire nel futuro del nostro
territorio».
Sulla stessa linea l'assessore al Turismo e
vicesindaco Fabio Truglio, la consigliera comunale Giusy Arlotta e
l'esperto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare del
Comune Francesco Di Salvo:
«Desideriamo
rivolgere un sincero e sentito ringraziamento all'assessore
regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata per
la costante attenzione e per la particolare sensibilità dimostrate
nei confronti della comunità di Montalbano Elicona. Il suo sostegno
verso le nostre borgate, ricche di storia e tradizioni ma purtroppo a
costante rischio spopolamento, rappresenta un segnale concreto di
vicinanza e di visione per il futuro dei piccoli borghi».
Il
Sindaco
Avv. Antonino Todaro