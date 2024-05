PATTINAGGIO. Arrivano 6 medaglie nella prima giornata del Campionato Europeo Gruppi Spettacolo e Sincro

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 L’Italia vice a mani basse: 6 medaglie, dunque podi tutti azzurri, nei Quartetti Cadetti e tra i Sincronizzato Junior

Dopo la cerimonia d’apertura – che si è rivelata una vera e propria festa con tanto di dj – è ufficialmente iniziato il Campionato Europeo di pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. Ad ospitare l’evento, organizzato dallo Skating Club Albinea, è il PalaBigi di Reggio Emilia, in via Guasco. Fino a sabato a contendersi gli otto titoli europei in palio saranno 74 squadre provenienti da Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Olanda, Israele e ovviamente Italia. Nella pista emiliana gareggeranno le seguenti specialità: Quartetti (Cadetti, Junior e Senior), Gruppi Junior, Piccoli Gruppi, Grandi Gruppi e Sincronizzato (Junior e Senior).

Ad inaugurare la competizione continentale sono stati i Quartetti Cadetti. Tra gli otto team in gara podio tutto italiano con le campionesse italiane in carica Scintille (Alusia Onlus di Marigliano, Napoli) che con “Origins” si laureano anche campionesse europee; punteggio 39.37. Il titolo di vice campionesse continentali va alle Angels On Skate (Bondeno, Ferrara) che, con “A flower with the scent of love”, ottengono 37.83; chiudono il podio le Etoile (Artiskate Verona) con “Quel diavolo di un Arlecchino”, 37.58.

A seguire i Sincronizzato Junior e anche in questo caso tutte le medaglie finiscono nella “cassaforte” tricolore. Prima posizione per i vice campioni italiani Precision Skate Bologna (Progresso Fontana Bologna, Polisportiva Lame Bologna, ASD Aprutino Teramo, Polisportiva Spring Bologna) con “Frida…es mi nombre” che vale 62.58. A ruota i Precision Team Albinea (Skating Club Albinea) con “Jolly Roger” (55.05) e i Monza Precision Team (Astro Roller Skating, Monza) con “Toreador” (51.23).

Per consultare il programma e la logistica, conoscere i risultati e acquistare i biglietti: qui

Per vedere la diretta streaming dell’evento: qui

Le medaglie di oggi, giovedì 9 maggio 2024:

QUARTETTI CADETTI

1. Scintille (ITA)

2. Angels On Skate (ITA)

3. Etoile (ITA)

SINCRONIZZATO JUNIOR

1. Precision Skate Bologna (ITA)

2. Precision Team Albinea (ITA)

3. Monza Precision Team (ITA)

Foto di Raniero Corbelletti (Nella copertina Scintille – Quartetti Cadetti)

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

VIALE TIZIANO 74 – 00196 – ROMA, ITALIA

http://www.fisr.it