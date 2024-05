(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 FOOD&SCIENCE FESTIVAL: IL PARMIGIANO REGGIANO A MANTOVA CON UN CONVEGNO SUI 90 ANNI DEL CONSORZIO E DEGUSTAZIONI VERTICALI E IN ABBINAMENTO ALLE BIRRE

La Dop si riconferma main partner dell’ottava edizione della rassegna, dal 17 al 19 maggio, con uno stand in Piazza Marconi

Reggio Emilia, 9 maggio 2024 – Il Parmigiano Reggiano si riconferma main partner del Food&Science Festival di Mantova, la manifestazione di divulgazione scientifica dedicata al cibo e ai suoi processi produttivi che, da venerdì 17 a domenica 19 maggio, trasformerà il centro della città dei Gonzaga in un luogo di incontro, divertimento e apprendimento. Il Consorzio sarà presente alla tre giorni con uno stand in Piazza Marconi, in cui sarà possibile prendere parte alle degustazioni guidate: La Verticale, in cui i partecipanti verranno condotti attraverso l’assaggio di tre stagionature; e Ad ogni Parmigiano Reggiano la sua birra e viceversa!, ovvero l’abbinamento tra diverse stagionature e varie tipologie di birra che permetterà di immergersi in un mondo sensoriale inusuale e di grande coinvolgimento. E ancora, A scuola di Parmigiano Reggiano, un viaggio riservato alle scuole alla scoperta del meraviglioso mondo della Dop: territorio, tradizione, gusto e benessere. Infine, sarà possibile acquistare il formaggio di un caseificio mantovano.

Oltre a ciò, domenica 19 alle 14:30 si terrà presso la Loggia del Grano la conferenza Novant’anni di ricerca e innovazione, in tavola, in cui si tratterà come la crescita e l’evoluzione di uno dei marchi italiani più noti del mondo, il Parmigiano Reggiano, passi anche attraverso la ricerca e il miglioramento di processi che hanno origine antiche. Esattamente 90 anni fa, il 27 luglio 1934, nasceva infatti il Consorzio che tutela, difende e promuove questo prodotto simbolo del Made in Italy, salvaguardandone la tipicità e pubblicizzandone la conoscenza e diffusione su scala globale. Durante questo incontro, i relatori, rappresentanti del Consorzio e professori di alcune delle più prestigiose università italiane, oltre a sfatare alcuni miti e fake news legati a questo formaggio, ne verranno esplorate le caratteristiche nutrizionali, scoprendo le tecnologie che hanno portato al suo perfezionamento, indagando gli effetti della stagionatura e i segreti della conservazione.

Durante la rassegna, la cui ottava edizione si intitola Intrecci, foodie, famiglie e appassionati potranno inoltre visitare i numerosi stand presenti, nonché partecipare a conferenze tenute da scienziati, divulgatori, accademici ed esperti del panorama scientifico e culturale nazionale e internazionale, laboratori, mostre, spettacoli, panel e visite guidate sul tema dei punti d’incontro tra alimentazione, scienza, agricoltura, tecnologia, ambiente e salute. Tutti gli eventi saranno gratuiti con registrazione obbligatoria sul sito del Festival: http://www.foodsciencefestival.it

«Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Food&Science Festival di Mantova», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, «in un anno per noi particolarmente importante: quello in cui celebriamo il novantesimo anniversario della fondazione del Consorzio. Mantova è legata a doppio filo al Parmigiano Reggiano: è infatti una delle cinque provincie in cui, secondo il disciplinare del Consorzio, è possibile lavorare la Dop (solo nei territori a destra del fiume Po; le altre province sono Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna a ovest del fiume Reno), in 20 caseifici la cui produzione nel 2023 è stata di 476.361 forme, con un aumento del +4,59% rispetto al 2022. Questa rassegna sarà dunque per noi un’occasione preziosa per celebrare il compleanno del Consorzio insieme alla comunità della zona di origine, a coloro che in un piccolo territorio sono stati capaci di creare un’icona del Made in Italy amata dai consumatori in Italia e all’estero, unica e inimitabile proprio perché inscindibilmente legata alle sue radici».

LABORATORI PRESSO LO STAND

Venerdì 17 maggio – ore 10:00 e 11:00 (evento riservato alle scuole)

A scuola di Parmigiano Reggiano

Un viaggio alla scoperta del meraviglioso mondo del Parmigiano Reggiano: territorio, tradizione, gusto e benessere.

Sabato 18 maggio – Ore 12:00 e 16:00

Domenica 19 maggio – Ore 16:00 e 18:00

La Verticale

Degustazione guidata di tre stagionature di Parmigiano Reggiano.

Sabato 18 maggio – Ore 18:00

Domenica 19 maggio – Ore 11:00

Ad ogni Parmigiano Reggiano la sua birra e viceversa!

L’abbinamento tra le diverse stagionature di Parmigiano Reggiano e le varie tipologie di birra, diversificate per stili di riferimento, porta i fruitori a immergersi in un mondo sensoriale di notevole interesse e grande coinvolgimento.

