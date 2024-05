CS BOLOGNANO (PE) – LA NOTA DEL SINDACO DI BARTOLMEO SU BILANCIO DI FINE MANDATO

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

*BOLOGNANO, BILANCIO DI FINE MANDATO DEL SINDACO DI BARTOLOMEO *

*Il primo cittadino uscente: “Orgoglioso di quanto fatto. Pronto a

continuare il percorso iniziato 5 anni fa”*

“E’ stata una esperienza impegnativa e ricca di soddisfazioni. Cinque anni

di oneri, onori, di responsabilità, caparbietà ed entusiasmo; anni spesi al

servizio del territorio e della gente che oramai sento mia. Abbiamo

affrontato insidiose problematiche ambientali e la terribile pandemia,

elaborato progetti e reperito risorse per la loro realizzazione.

L’amministrazione comunale che ho avuto il privilegio di guidare ha

mostrato grande lungimiranza e, con umiltà, credo sia stata capace di

rafforzare la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità. Sono

davvero tanti i risultati raggiunti e tanti altri gli obiettivi prefissati

che desidero portare a termine”. Questo è lo spirito dei cinque anni di

consiliatura che il sindaco di Bolognano, *Guido Di Bartolomeo* ha

dettagliato nella sua relazione di fine mandato.

“Sin dall’inizio del mandato – relaziona il Sindaco – la nostra

programmazione ha focalizzato l’attenzione su temi come scuola, politiche

sociali, sicurezza, verde pubblico e decoro urbano, cultura e turismo e,

contestualmente abbiamo messo in cantiere opere indispensabili per la

collettività. In relazione alla *scuola,* oltre a intervenuti per il

miglioramento dei servizi fondamentali, tra cui trasporto, mensa e borse di

studio, abbiamo intrapreso numerosi progetti di collaborazione con un focus

su materie come la legalità, la sicurezza e la partecipazione con il chiaro

obiettivo di contribuire alla formazione di più consapevoli nuove

generazioni. Sul *sociale *c’è stato un vero salto di qualità in termini di

miglioramento dei servizi esistenti e di attivazione di nuove attività a

supporto delle persone più fragili. Ne è un esempio l’apertura dello

sportello Ecad17 grazie al quale è possibile garantire aiuti concreti ai

singoli e alle famiglie di anziani, portatori di handicap e di quant’altri

si trovino in situazioni di evidente disagio con dati tangibili inerenti i

contributi e l’assistenza erogati. Inoltre, sono 16 i progetti di pubblica

utilità realizzati, di cui 4 ancora attivi. Degna di nota – evidenzia Di

Bartolomeo – è sicuramente l’azione posta in essere da questa

amministrazione durante il complesso *periodo pandemico*, con tante

iniziative tempestive e concrete tra cui l’organizzazione della campagna di

vaccinazione, con l’apertura di un apposito Centro covid, le giornate di

screening della popolazione e la consegna anche a domicilio di mascherine e

generi alimentari. Il nostro paese si è distinto a livello provinciale

sull’attività di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria.

Quanto al *decoro urbano*, sia nel Comune di Bolognano sia nelle frazioni

di Piano d’Orta e Musellaro, è stato predisposto un vero e proprio piano di

rigenerazione che puntasse alla conservazione del patrimonio esistente e,

al tempo stesso, al recupero di alcune aree, unitamente all’abbellimento di

parchi comunali e piazze con anche zone di verde pubblico attrezzate. A

giovarne è sicuramente l’immagine di un territorio che comprende località

sempre più ricercate da visitatori interessati ad attrazioni storiche,

culturali e ambientali che possiamo di certo vantare. E il *turismo*,

infatti, rappresenta una delle priorità della nostra linea programmatica

sulla quale riponiamo grande fiducia. Si ricordano i numerosi eventi che

hanno visto Bolognano e la sua storia come protagonisti oltre alle attività

di rivalutazione ambientale tra cui quella che ha riguardato il famoso

sentiero Cisterna che a breve sarà nuovamente fruibile.

Passando alle *opere pubbliche* – sottolinea il Sindaco – l’elenco è

corposo e significativo: ammontano a quasi 6 milioni 500 mila euro le

risorse complessive reperite per interventi già conclusi e per altri in

corso d’opera che riguardano il risanamento idrogeologico,

l’efficientamento energetico, le infrastrutture, la sicurezza pubblica, la

digitalizzazione e i lavori alla sede del Municipio. E’ doveroso un

ringraziamento alla mia Giunta, al Consiglio comunale, a tutti i dipendenti

del Comune e alle persone che hanno lavorato al mio fianco ogni giorno.

Nonostante la disastrosa situazione economica ereditata nel 2019, e

immediatamente segnalata alla Corte dei Conti, sono orgoglioso di ciò che

abbiamo fatto per Bolognano e la sua crescita, in termini di vivibilità,

servizi e qualità della vita. I risultati raggiunti e queste forti

motivazioni consentono di presentarmi nuovamente al giudizio dei cittadini

per le prossime elezioni amministrative. Il programma è chiaro – conclude

Di Bartolomeo – andare avanti sul percorso intrapreso garantendo quella

continuità che ha già premiato, a livello regionale, il presidente Marco

Marsilio”.

Bolognano, 9 maggio 2024