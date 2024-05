(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 09/05/2024

Consiglio | ore 12:39

Lavori Consiglio: Poste alla Provincia 2, commissione Covid – con VIDEO

Mozioni di Süd-Tiroler Freiheit, Team K/Gruppo verde/Partito Democratico/Freie Fraktion. Terminato il tempo riservato all’opposizione.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-poste-alla-provincia-2-commissione-covid-con-video)

Consiglio | ore 11:35

Celebrata in aula la Festa dell’Europa

In occasione della giornata celebrativa del 9 maggio, l’aula consiliare ha ospitato le relazioni degli esperti Elisa Bertò e Gabriel N. Toggenburg su “Alto Adige ed Europa”, cui sono seguiti gli interventi di consiglieri e consigliere.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/celebrata-in-aula-la-festa-dell-europa)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/VZwf2NyrDbRw_XKrrhci9_A9qRGdMSW-t1_RFd1bV_5doYcUZ4U8mNDC_mys-ukNPMztcQ0eCiKLIb58KoqcC6ptOBJkHaIutkwoLEHc6yoKSvHTNg4tABWNp4NkjNrzbKKhSRJmILNvSPiSFj5sd6N0dgtr-5qRHT068jVJsXlLs7c9MYtBjA4uwlx3PenE24jb5TXJD_n19d5SjpWPIsl7qjXv8u7YkHf7Vg4ZaeJSHaM) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/QMO3wHnw2ObCPy7C8oFTXYmNukJLvYaYFcgQ22ylMoP7u0l1qX_Z60rSWhf2_QdeT8xMUkG5SXLCb9s5ov-9fTuOMYUYBgN-2BD2a9bJ-3EzidqbHV55DzPTxsA0uHOZ7krHvxsJTULADZdnQYBtlVO3zy6spS1ogEAfFFhFuBOPN4dGUju8kN4-_JPGc2z9U8LjQBmJfgrTLLjj6FvOiCRx4AMHA8MAcU87_SxTjoABHkkQ7pG8AKidf6SQfTgUfr90Ue0YaYZpnfw)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.