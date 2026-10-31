Scomparsa di Iudicello, cordoglio di Bardi

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - AGR Basilicata
Ottobre 30, 2026
Il Presidente ricorda l'avvocato e consigliere comunale impegnato con passione e dedizione al servizio della comunità. "Ha sempre dimostrato senso delle istituzioni, garbo e una costante attenzione verso i bisogni della città capoluogo. E' una grave perdita per il panorama politico locale"
"Esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Giampiero Iudicello, figura stimata del foro potentino e consigliere comunale impegnato con passione e dedizione al servizio della nostra comunità". È quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi.
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