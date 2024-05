Toti, Pacifico: no ai processi mediatici

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 – Ce ne vuole di coraggio da parte di FdI per chiedere le dimissioni del Presidente della Liguria Giovanni Toti, visto che il partito non è secondo a nessuno sulle questioni giudiziarie a carico dei propri esponenti. Durante il mio mandato parlamentare, in Senato ho presentato un Disegno di Legge per la Tutela delle Persone Indagate con lo scopo di assicurare che i processi siano svolti nelle aule dei tribunali e solo lì, dove è possibile difendersi. Che la magistratura stia provando ad evitare riforme scomode con il potere della richiesta di indagini a danno della politica è un dubbio che oramai assale tutti. Dopo la Puglia arriva nel mirino dei giudici la Liguria e il governo va nel panico. A ridosso delle elezioni europee, questo terremoto giudiziario mina le basi stesse della democrazia e fa cadere nello sconforto i cittadini che si allontanano sempre più numerosi dalle urne. Personalmente ho lavorato con il presidente Toti e non posso che esprimere massima stima per la professionalità e la grande umanità che ha dimostrato come segretario del partito da lui fondato, accogliendo sempre quanti hanno voluto partecipare e contribuire agli obiettivi di libertà, sviluppo economico e welfare. Invio al presidente Toti i miei saluti, sicura che saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto delle indagini in corso. Lo dichiara in una nota l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.