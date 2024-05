(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

mer 08 maggio 2024

SESTIO MENAS; SOPRALLUOGO GUALTIERI PER AVVIO OPERAZIONI RIEMPIMENTO VORAGINE

Roma, 8 maggio 2024 – Sono iniziate questa mattina le operazioni di riempimento della voragine in via Sestio Menas al Quadraro. Lo scorso 28 marzo nella strada del quartiere si è verificato il crollo della strada a seguito del quale il Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale ha iniziato immediatamente, a supporto dei Municipi, le indagini necessarie per la messa in sicurezza delle aree interessate dalla voragine.

Oggi il Sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini si sono recati sul posto per verificare le operazioni di riempimento. Sul posto anche i presidenti dei Municipi V e VII, Mauro Caliste e Francesco Laddaga.

Le operazioni svolte hanno permesso di stabilire il lavoro da eseguire e sabato 4 maggio il Dipartimento LlPp ha avviato l’intervento di riempimento che, nella prima fase, ha interessato l’area dei sondaggi, attigua alla scuola. Da questa mattina (8 maggio) ha preso avvio l’operazione di riempimento della voragine su strada. I lavori hanno un costo complessivo di oltre 200mila euro a carico dei fondi per il dissesto idrogeologico del Campidoglio e avranno una durata di circa dieci giorni a seconda dell’evoluzione del riempimento.

Terminate le operazioni di messa in sicurezza, Acea provvederà alla riparazione definitiva della fognatura, si tratta di un’attività molto complessa. La messa in opera di questa fase di lavoro richiederà pertanto dei tempi lunghi, che verranno ridotti allo stretto necessario. In tutta la fase necessaria per la riparazione della condotta fognaria, gli abitanti della zona non subiranno interruzione di servizio. Al termine dell’intervento di Acea, il Dipartimento LLPP si occuperà del ripristino del manto stradale.

” Subito dopo il crollo della strada – dichiara il Sindaco Gualtieri – abbiamo avviato le indagini necessarie per la messa in sicurezza delle aree interessate. Oggi, dopo aver fatto tutti gli approfondimenti, diamo il via alle operazioni di riempimento e di chiusura della voragine e delle cavità limitrofe. Al termine della prima parte dell’intervento, Acea provvederà alla riparazione definitiva della fognatura, così da evitare indesiderate ulteriori interruzioni del servizio idrico. Un lavoro importante – conclude Gualtieri -, che si concluderà con il ripristino del manto stradale ”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“ Il Dipartimento dei Lavori pubblici ha lavorato con grande attenzione per stabilire la metodologia di lavoro migliore e nei tempi più celeri – commenta l’assessore Segnalini -. Nell’ambito della voragine di via Sestio Menas sono presenti numerosi sottoservizi, che hanno reso le operazioni più complesse. Quest’area della città presenta caratteristiche molto particolari riguardo alla presenza di cavità, per questo è stata eseguita una mappatura, fondamentale per le opere di monitoraggio. Su questo territorio abbiamo già avviato interventi importanti come a via Tor de’ Schiavi in un complesso di competenza Ater e stiamo provvedendo anche alla messa in sicurezza delle cavità ipogee presenti nel sottosuolo in via Buie d’Istria. Sono attività – conclude Segnalini – su cui lavoriamo quotidianamente insieme a molte altre opere di manutenzione della città ”.