Roma, De Santis -Canale (CR): “Servizio OEPAC Municipio IX a forte rischio per mancanza fondi”

Roma, 8 maggio 2024 – “Non ci voleva Nostradamus per capire come sarebbe andata a finire la questione OEPAC nel Municipio IX.

Un disastro prevedibile e ampiamente annunciato: già alla lettura del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 era evidente che, nell’anno 2024, vi sarebbe stata una mancata copertura finanziaria dei servizi OEPAC pari a circa 1 milione e 998.000,00 euro.

Alla luce di ciò, le notizie di questi ultimi giorni sulla carenza di fondi del servizio non ci sorprende e, anzi, conferma che questa Amministrazione non è stata in grado di programmare, neanche con al variazione di bilancio, la copertura necessaria.

Di fatto, è venuta meno la garanzia che un servizio essenziale per una completa ed effettiva inclusione scolastica e sociale sia svolto nel rispetto dei principi di massima qualità, continuità educativa ed uniformità su tutto il territorio cittadino e sia assicurato per tutta la durata del ciclo di studi di riferimento.

Ci aspettiamo che il Sindaco provveda finalmente a risolvere questo problema – oramai cronico – e a tutelare un sacrosanto diritto fondamentale di tutti gli alunni con disabilità di Roma.

A nostro avviso, l’unica strada percorribile in tal senso non può che essere l’internalizzazione e il ritorno alla gestione pubblica di un servizio pubblico essenziale”.

Lo dichiarano, in una nota, Il Capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Virginia Raggi, Antonio De Santis e la Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale .

