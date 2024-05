(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicato del 08/05/2024, ore 11:39

Nota ai media!

————–

Nel rispetto delle disposizioni sulla par condicio in vigore in prossimità delle elezioni europee, i comunicati sui lavori del plenum vengono redatti in maniera essenziale e in forma impersonale. Le sedute sono comunque trasmesse in diretta streaming con traduzione simultanea in italiano e in tedesco sulla pagina web http://www.consiglio-bz.org, e sul canale YouTube del Consiglio provinciale; aggiornamenti anche sui profili social del Consiglio (Facebook, Instagram e X). Sul canale youtube è possibile interrompere lo streaming per rivedere i passaggi precedenti, in caso di interesse a specifici interventi. Alla pagina web http://www.consiglio-bz.org/it/filmati-delle-sedute-del-consiglio è disponibile invece, di norma dal giorno successivo alle riprese, una riproduzione strutturata delle stesse, con la possibilità di cercare e selezionare la discussione su un determinato atto e gli interventi dei singoli consiglieri/delle singole consigliere.

Consiglio

Lavori Consiglio: Adeguamento dell’assegno di cura 2, servizi igienici sulle ciclabili – FOTO e VIDEO seguono

**Mozioni di Partito Democratico e Süd-Tiroler Freiheit.

In apertura della seduta di questa mattina del Consiglio provinciale, dopo che il presidente della Provincia ha annunciato di doversi assentare per verificare la situazione dell’incendio in zona industriale, dove era intervenuta la Protezione civile, è ripresa la trattazione della Adeguamento assegno di cura agli stipendi delle badanti, presentata ieri, con la quale si intendeva impegnare la Giunta provinciale A. ad operare nell’ambito di questa legislatura, una rivalutazione economica dell’assegno di cura che tenga conto degli aumenti stipendiali delle badanti, per tutte quelle persone che hanno stipulato con l’assistente domiciliare un regolare contratto di lavoro, B. a presentare un piano di investimenti che preveda la costruzione di nuovi alloggi protetti per anziani e di residenze per anziani, con l’obiettivo di abbattere del 50% le liste di attesa, entro la corrente legislatura.

Il Gruppo verde ha ritenuto molto importante il tema trattato: da un lato gli assegni di cura non sono adeguati all’inflazione, dall’altro questo mezzo è messo in dubbio dalla Giunta per l’impossibilità di garantirne il finanziamento, anche perché non era stato istituito da subito il fondo necessario. Bisogna esprimersi per il suo mantenimento e la relativa copertura.

JWA-Wirth Anderlan ha sostenuto il punto A., anche in vista delle sfide del futuro relativamente all’invecchiamento demografico; più problematico il B.,anche per la difficoltà di reperire personale, in particolare bilingue. Come intende risolvere il problema il proponente?

L’importanza del tema è stata sottolineata anche dal Team K, secondo cui le badanti andrebbero pagate secondo i contratti collettivi e bisognerebbe tenere conto delle esigenze collegate al livello di assistenza. Le badanti sono pagate pochissimo, e le pensioni a questo scopo non bastano: l’assistenza a casa costa circa 1.800-2.000 € al mese, e questo va finanziato; vanno adeguati i livelli di assistenza. Per ovviare alla carenza di personale, bisognerebbe garantire alle persone di restare a casa il più possibile, oltreché promuovere una vita sana. Il registro delle badanti proposto dal Team K nella scorsa legislatura sarebbe una soluzione a molti punti della mozione, compresa l’esigenza di introdurre standard di formazione minimi.

Secondo la Süd-Tiroler Freiheit, un problema è quello del lavoro in regola. In Germania i contratti vengono gestiti dalle agenzie, con stipendi molto bassi: bisogna fare in modo che i finanziamenti aggiuntivi arrivino alle badanti, perché l’assistenza deve essere remunerata. In quanto al punto B., è giusto ridurre i tempi d’attesa, ma la carenza di personale è un problema.

Secondo l’assessora competente, l’assistenza alle persone non autosufficienti è una grande sfida, e pertanto tutte le proposte sono ben accette. Gli studi in merito – EURAC, AFI, UniBZ – dicono che nel 2035 ci sarà un terzo di persone non autosufficienti in più, a fronte di famiglie sempre più piccole, distanti geograficamente e con persone che lavorano tutte. Il 70% dell’assistenza avviene comunque a casa. La carenza del personale è un problema diffuso in Europa, bisogna aumentare l’attrattività, e sono necessari ulteriori finanziamenti. I costi totali per l’assistenza sono di 6-700 milioni €, compresa assistenza sanitaria e assegno di cura; è necessario anche sgravare i famigliari tramite day hospital – il Piano sociale prevede 4 centri e misure per il servizio domiciliare. Si vorrebbe far intendere con la mozione che si vuole scalfire il sistema sociale, ma non è vero; l’assegno di cura è stato una pietra miliare anche a livello nazionale. L’attuale sistema della classificazione di cura è comunque da rivedere, e in ottobre ci sarà un vertice sull’assistenza domiciliare. La competenza è di Comuni e Comujnitá comprensoriali. Il Partito Democratico ha rilevato la volontà di fare un ragionamento complessivo, e ritenuto importante votare la mozione come promemoria. Ci vogliono maggiori finanziamenti provinciali ai Comuni per le case protette, e importante è la collaborazione tra Assessorato alla Sanità e Assessorato all’Edilizia pubblica.

Il presidente del Consiglio ha evidenziato che due componenti della Giunta erano assenti per l’emergenza incendio, e ha invitato il proponente a rinviare la votazione: questi ha chiesto però di votare. Il capogruppo della SVP ha chiesto quindi una breve interruzione della seduta. Al rientro in aula si è proceduto alla votazione e la mozione è stata respinta: le premesse con 13 sì e 15 no, il punto A. con 13 sì e 15 no, il punto B. con 12 sì, 15 no e 1 astensione.

La Süd-Tiroler Freiheit ha quindi presentato la Servizi igienici pubblici lungo le ciclovie, con la quale si chiedeva di sollecitare la Giunta provinciale a provvedere a quanto necessario affinché a distanza regolare, lungo i percorsi, si realizzino servizi igienici pubblici fissi e privi di barriere architettoniche nei luoghi con possibilità di allacciamento alla fognatura nonché WC mobili nei luoghi non dotati di questo tipo di allacciamento. Per informare i 2 ciclisti e le cicliste andrebbero predisposti idonei cartelli alcuni chilometri prima. Il proponente ha ritenuto non corretto che il Consorzio dei Comuni si fosse già espresso contro la mozione, prima della discussione in aula.

Il Team K ha ricordato una propria proposta analoga di due anni fa; era stata in risposta avanzata l’idea di una verifica, ma il problema dei servizi pubblici mancanti è diffuso. L’assessore ai trasporti ha detto che per fortuna ci sono molti esercizi ricettivi, tuttavia quando si costruiscono le ciclabili bisogna occuparsi della relativa manutenzione. La situazione attuale fa sì che si trovino escrementi dietro ai cespugli.

Secondo il Gruppo verde, dai servizi igienici si vede il livello di civiltà di una popolazione, e se si vuole sostenere la ciclomobilitá – uno degli obiettivi del Piano Clima – bisogna garantire un certo comfort, considerando anche le esigenze particolari di diverse categorie di persone.

JWA-Wirth Anderlan ha ritenuto che la mozione fosse buona, ma di difficile attuazione: le piste passano per il verde agricolo, come collegare le strutture alla rete fognaria? Come procedere con le modifiche al PUC? Inoltre le toilette non pulite sono un pessimo biglietto da visita. L’esperienza da agricoltore dimostra la necessità di quanto richiesto dalla mozione.

La Süd-Tiroler Freiheit ha evidenziato i disagi per i ciclisti ma anche quelli per i proprietari terrieri che trovano gli escrementi sui loro fondi. In quanto al collegamento alla rete fognaria, le toilette possono essere anche poco distanti dalle piste, in strutture collegate alla rete fognaria,oppure si possono utilizzare servizi igienici mobili.

La SVP ha rilevato gli apprezzamenti dei turisti per la rete ciclabile in Alto Adige, che non ha eguali altrove tranne che nei Paesi Bassi. Ci sono anche delle stazioni con la possibilitá di trovare una toilette, oltre alle strutture di ricezione; va ricordato che in altri Paesi si pagano 50 Cent per accedere ai servizi.

L’assessore competente ha ricordato che egli aveva semplicemente risposto alle domande di un giornalista, aggiungendo che era corretto dibattere del tema in aula. Si è a favore di una buona infrastruttura, ma bisogna adottare ulteriori misure di micromobilità. Per i Comuni la manutenzione dei servizi igienici pubblici è impegno gravoso, ha aggiunto evidenziando il buon funzionamento di strutture come i bicigrill: si vuole continuare su questa via. Si vogliono coinvolgere anche i locali già esistenti; I Comuni che vogliono investire nella micromobilità sono certamente sostenuti; la bicicletta è importantissima nel piano mobilità, quale alternativa all’auto. Il proponente ha ringraziato per il dibattito, aggiungendo che è vero che esiste un’ottima infrastruttura, ma si può fare di più. Messa in votazione, la mozione è stata respinta con 17 no, 15 sì e 1 astensione.

**MC**

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-adeguamento-dell-assegno-di-cura-2-servizi-igienici-sulle-ciclabili-foto-e-video-seguono-240508)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Sito web:[ www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.