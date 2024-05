GOLF – Italian Pro Tour: Sugrue in vetta al Memorial Giorgio Bordoni by Aon

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

Italian Pro Tour: Sugrue in vetta al Memorial Giorgio Bordoni by Aon

Sul percorso de La Pinetina Golf Club, nel primo evento del circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla FIG, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, sei italiani tra i top tenL’irlandese James Sugrue è al comando con 64 (-6) colpi nel Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, primo evento stagionale dell’Italian Pro Tour 2024, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy. Sul percorso de La Pinetina Golf Club (par 70), ad Appiano Gentile (Como), nel torneo in calendario anche sull’Alps Tour, il leader precede di misura il francese Alexandre Daydou e l’austriaco Lukas Lipold, secondi con 65 (-5). Buona partenza dei giocatori italiani dei quali sei sono nella top ten. Tre occupano il quarto posto con 66 (-4), Mattia Comotti, Enrico Di Nitto e Gianmaria Rean Trinchero, alla pari con i transalpini Xavier Poncelet e Benjamin Kedochim, mentre sono in nona posizione con 67 (-3) Filippo Bergamaschi, Ludovico Addabbo e Giovanni Manzoni. Un colpo in più per Filippo Grossi, Edoardo Raffaele Lipparelli, leader della money list, Jacopo Vecchi Fossa,Andrea Rota e Andrea Saracino, 17° con 68 (-2).Prodezza del dilettante Luca Lunardon, autore di una “hole in one”. Ha centrato direttamente dal tee la buca 5, un par 3 di 157 metri, utilizzando un ferro 8, ma traendo pochi benedici dall’ace, poiché ha chiuso con un 78 (+8).

Il torneo è dedicato a Giorgio Bordoni, tecnico federale scomparso prematuramente nel 2013 e artefice di importanti successi delle nazionali azzurre dal 1997 al 2005 come Responsabile Tecnico sia della squadra maschile che di quella femminile.

LE INTERVISTE

James Sugrue, 27enne di Mallow, vincitore nel 2019 del prestigioso Amateur Championship, un Major per dilettanti, ha realizzato un eagle e quattro birdie. È al terzo anno di circuito dove fino ad ora ha ottenuto soltanto due top ten. “E’ la mia prima uscita stagionale – ha dichiarato – dopo un periodo difficile per problemi alla schiena e sono in gara grazie a una medical extension. Ho espresso un bel gioco con un momento particolarmente felice quando alla buca 4 ho imbucato da lontano il secondo colpo per l’eagle. Importante anche non aver segnato bogey”.

Ha detto Mattia Comotti: “Ho fatto lo stesso punteggio iniziale dello scorso anno, ma poi cedetti. Ora spero di continuare sulla stessa strada anche nel resto del torneo. Ho avuto qualche problema con il tee shot e un bel feeling con il putter. Il campo è bagnato, ma è in ottime condizioni così come lo sono i green. Obiettivi? Intanto mantenere la ‘carta’ e poi, se possibile, puntare più in alto”. Nel suo score sei birdie e un doppio bogey.

Soddisfatto Filippo Bergamaschi: “Un buon giro complessivamente. Sulle prime nove buche mi sono procurato alcune occasioni da birdie, ma ho raccolto meno di quanto avrei potuto. Nel rientro mi sono forse espresso con meno efficacia, però lo score è stato migliore. Forse avrei potuto imbucare un paio di putt in più ed evitare il bogey alla 18, ma non ho nulla da recriminare. Va bene così”. Per lui cinque birdie e due bogey.

Formula di gara e montepremi – Il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon si disputa sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto. Il montepremi è di 40.000 euro, con prima moneta di 5.800 euro.

Il percorso – La Pinetina Golf Club si estende su settanta ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate con i suoi boschi di pini silvestri, betulle, querce e castagni. Il percorso si snoda su un terreno molto ondulato proponendo differenti situazioni di gioco, insieme a incantevoli scorci panoramici con vista sul Monte Rosa, sulle Prealpi lombarde e, nelle giornate più limpide, sugli Appennini.

I Partner – Il Memorial Giorgio Bordoni ha il supporto di Aon come presenting sponsor. L’Italian Pro Tour 2024 ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner); Università Commerciale Luigi Bocconi (Partner). Official advisor: Infront Italy.

