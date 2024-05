(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

8 maggio 2024

Fiera dell’Antiquario Città di Pistoia: appuntamento

sabato 11 e domenica 12 maggio

Nella Cattedrale di via Pertini i banchi degli operatori esposti dalle 9 alle 19.

Domenica 23 giugno l’iniziativa si svolgerà in centro storico

Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 9 alle 19, la Cattedrale di via Pertini torna ad accogliere la

Fiera dell’Antiquario Città di Pistoia con i banchi degli operatori specializzati nel commercio di

antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design. Si rinnova così l’appuntamento con la

manifestazione che, nel calendario degli eventi cittadini, si ripete ogni secondo fine settimana del

mese.

Recandosi allo spazio espositivo nell’area ex Breda, dove saranno presenti espositori che

provengono da tutta la Toscana, appassionati o semplici curiosi potranno cogliere ottime

occasioni di acquisto, lasciandosi guidare dalle proposte degli espositori, che spaziano dagli

oggetti del passato ad articoli di uso quotidiano. Gli esperti del settore offriranno una vetrina di

articoli da collezionismo, tra cui mobili di diverse epoche, ceramiche, oggetti d’arredo, bigiotteria

d’epoca, dipinti, stampe, libri, biancheria, giocattoli e rigatterie varie.

Sabato 8 e domenica 9 giugno la Fiera dell’Antiquariato non si svolgerà perché la Cattedrale di via

Pertini è sede logistica in occasione delle elezioni europee.

Come previsto dal Piano del commercio, la Fiera dell’Antiquariato si svolgerà domenica 23 giugno

per le vie del centro storico.