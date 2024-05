(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 *EUROPEE, LEOLUCA ORLANDO: PERCHE’ NON CANDIDATO CON PD? AVEVO PARLATO CON

SCHLEIN, LEI ESPRESSO APPREZZAMENTO, POI PERO’ MI HA COMUNICATO VETO

CAPICORRENTE LOCALI CHE IMPEDIVA MIA CANDIDATURA*

“A chiedermi di candidarmi” alle elezioni europee “sono stati Bonelli e

Fratoianni insieme. Perché non mi ha candidato il Pd? Il Pd risponde ad

altre logiche. Ho avuto una lunga conversazione con Elly Schlein, che mi

aveva espresso apprezzamento, la quale però poi mi ha comunicato che il

veto dei capicorrente locali mi impediva di candidarmi”. Lo dice a Rai

Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex sindaco di Palermo e candidato

capolista alle europee con Avs Leoluca Orlando, intervistato da Giorgio

Lauro e Geppi Cucciari.

