CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 7 Maggio 2024

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse, anche a carattere

temporalesco tra Liguria ed Emilia. Al pomeriggio insistono le

precipitazioni su tutti i settori, intense su Piemonte, Lombardia e Friuli.

In serata attese residue precipitazioni sulle regioni di nord-ovest e sui

rilievi di confine. Neve a quote di alta montagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza irregolarmente nuvolosi con piogge sparse

tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio attesi acquazzoni lungo la

dorsale Appenninica e piogge sparse sul Lazio. In serata residuo maltempo

tra Umbria e Abruzzo, migliora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con qualche piovasco atteso sulla

Sardegna. Al pomeriggio attese aperture su quest’ultima, con tempo

invariato altrove. In serata ancora tempo in prevalenza stabile con

nuvolosità medio-alta in transito.

Temperature minime in generale aumento; massime in calo al centro- nord ed

in rialzo al meridione.

http://Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos