(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 YEMEN. CALOVINI (FDI): ITALIANI BLOCCATI A SOCOTRA STANNO BENE, ATTIVATA ASSISTENZA

“Ho sentito più volte la Farnesina nell’arco della giornata dopo aver parlato telefonicamente anche con alcuni dei quindici turisti italiani bloccati nell’isola di Socotra. Non c’è nessun immediato pericolo e questa è la cosa importante. L’auspicio è che possano rientrare quanto prima a casa, ma non si può non sottolineare che le indicazioni di Viaggiare Sicuri sconsigliavano fortemente ogni tipo di viaggio nello Yemen. Ciò detto, è comunque doveroso ringraziare il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, che si è subito attivato per prestare assistenza ai nostri connazionali”. Lo dichiara Giangiacomo Calovini, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Affari esteri e comunitari della Camera.

