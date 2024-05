(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

Comando Provinciale di Nuoro

SINISCOLA. ARRESTATO DAI CARABINIERI PER FURTI AGGRAVATI AI DANNI DI ESERCIZI COMMERCIALI.

All’esito di articolate indagini, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno arrestato un 30enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Nuoro.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, avviata in seguito alle denunce presentate dalle vittime, nel gennaio, aprile e dicembre 2023, a Siniscola, forzate le relative porte di ingresso in orario di chiusura, l’indagato si sarebbe nottetempo introdotto travisato in un panificio ed in una pasticceria in via Matteotti, nonché in una pizzeria in via De Gasperi, impossessandosi di considerevoli somme di denaro contante, residue nei registratori di cassa e rappresentanti i guadagni lavorativi degli esercenti danneggiati.

L’indagato, cui viene contestato il reato di furto aggravato, è stato rintracciato a Santa Teresa di Gallura e posto agli arresti domiciliari.

Il procedimento penale nei suoi confronti è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.