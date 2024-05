(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

Oggetto: Placentia Half Marathon, anche sul web tutte le modifiche alla viabilità

Si ricorda che domani, sabato 4 maggio, il mercato cittadino di piazza Cavalli e

piazza Duomo si svolgerà eccezionalmente lungo il Pubblico Passeggio, per

consentire gli allestimenti per lo svolgimento della 27° edizione della Placentia Half

Marathon.

Al link http://www.comune.piacenza.it/it/events/placentia-half-marathon, accessibile anche

dalla home page del sito web comunale, si possono consultare tutte le iniziative in

programma legate alla manifestazione podistica e le modifiche alla viabilità necessarie

affinché la gara e gli eventi collaterali possano svolgersi in sicurezza.

Al link https://www.setaweb.it/pc/news/4374 sono riportate invece le variazioni che

nella mattinata di domenica 5 maggio, sino alle 14, potranno riguardare le linee

urbane ed extraurbane (nel transito in città) del trasporto pubblico locale.

