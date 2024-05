(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 *Comunicato stampa L'Università di Foggia conferisce la Laurea Honoris

Causa al prof. Mauro Ceruti, docente ordinario di Logica e Filosofia della

Scienza e Direttore della PhD School for Communication Studies, presso

l’Università IULM di Milano.*

* Foggia, 3 maggio 2024*. L’Università di Foggia conferisce la Laurea

Honoris Causa in “Scienze pedagogiche e della progettazione educativa” al

prof. Mauro Ceruti, eminente filosofo, epistemologo e teorico del pensiero

complesso. Il prof. Ceruti è docente ordinario di Logica e Filosofia della

Scienza (s.s.d. M-FIL/02) e Direttore della PhD School for Communication

Studies, presso l’Università IULM di Milano.

*La cerimonia si terrà giovedì 16 maggio, alle ore 10.30, nell’Aula Magna

“Giovanni Cipriani” del Dipartimento di Studi Umanistici (via Arpi, 176 –

Foggia), alla presenza dei componenti della comunità accademica e delle

massime autorità politiche, civili, militari e religiose del Territorio.*

Le motivazioni alla base della proposta del conferimento della Laurea

Honoris Causa sono riconducibili all’attenzione rivolta dal prof. Ceruti a

una epistemologia dell’educazione che si traduce nell’impegno a riformare

la scuola e i modelli educativi che la ispirano. Egli ha sottolineato nei

suoi studi i paradossi che paralizzano ancor oggi le istituzioni

scolastiche ed educative che continuano a essere organizzate secondo

principi che separano e frammentano i saperi e le modalità della loro

trasmissione, evidenziando come, invece, la scuola, nell’era del pensiero

complesso, non possa che basarsi su forme interdisciplinari e

transdisciplinari dell’insegnamento. In tale prospettiva, la rete dei

saperi e delle esperienze può consentire di apprendere a diventare globali,

di apprendere cioè a legarsi attraverso nuove relazioni sostenibili con

l’insieme degli ecosistemi, a saper sfruttare il potenziale creativo insito

nelle diversità culturali. In tal direzione il prof. Ceruti ha posto le

basi epistemologiche, politiche, etiche e culturali indispensabili per un

“nuovo umanesimo planetario”, fondato sull’etica del dialogo e della

solidarietà, nella consapevolezza che tutti i sistemi viventi, dagli umani

agli animali alle piante, sono indissolubilmente legati in una stessa

“comunità di destino”.

*Programma*

Saluti

Prof. Lorenzo Lo Muzio – Magnifico Rettore

Prof.ssa Barbara De Serio – Direttrice del Dipartimento di Studi

Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione

Lettura della motivazione

Prof. Sebastiano Valerio, Ordinario di Letteratura italiana

Laudatio

Prof.ssa Isabella Loiodice, Ordinaria di Pedagogia generale e sociale

Prof.ssa Franca Pinto Minerva – Emerita di Pedagogia generale e sociale

“Mauro Ceruti. Un pensiero in divenire”

Conferimento della Laurea honoris causa

Lectio Doctoralis

Prof. Mauro Ceruti

“Una nuova paideia nel tempo della complessità”

* L’evento è patrocinato da: Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di

Foggia e CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.*

