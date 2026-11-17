(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - “L’adozione della definizione operativa IHRA rappresenta un pilastro fondamentale contro l’odio antiebraico. Ringraziamo le forze politiche che hanno sostenuto il provvedimento e i parlamentari che hanno avuto il coraggio di votare in dissenso rispetto alle posizioni dei propri gruppi. Questo voto segna però anche una pagina vergognosa. Elly Schlein, per inseguire la sinistra più radicale, calpesta vent’anni di cultura democratica e riformista del Partito Democratico. Con quale coraggio l’asse AVS-PD-M5S si presenterà il prossimo 27 gennaio alle celebrazioni della Giornata della Memoria, dopo aver voltato oggi le spalle agli ebrei? L’Osservatorio ha già pronte 70 denunce contro chi ha tentato di mascherare l’odio antiebraico dietro l’antisionismo, giochi di parole e tattiche comunicative. Non faremo sconti.”
Lo dichiara Nicolae Eitan Galea, presidente dell’Osservatorio Israele.