(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Washington, D.C. – In occasione della XI edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l’Ambasciata d’Italia a Washington ospita due iniziative dedicate alla valorizzazione della tradizione gastronomica italiana.
In collaborazione con Giallo Zafferano, è prevista stasera una classe di cucina italiana della chef italo-americana, Alessandra Ciuffo, presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Washington. L’iniziativa offrirà agli ospiti l’opportunità di avvicinarsi alla tradizione culinaria italiana attraverso un’esperienza pratica e coinvolgente, mettendo in luce la qualità delle materie prime e il valore della convivialità, elementi distintivi della cultura gastronomica italiana. Oltre ai saluti dell’Ambasciatore d’Italia, Marco Peronaci, che ospiterà l’evento, sono attesi gli interventi di importanti rappresentanti dell’Amministrazione americana.
La giornata di domani sarà dedicata alla ricerca e al commercio agroalimentare, con una conversazione presso la sede dell’Ambasciata d’Italia. L’incontro si aprirà con gli interventi del Min. Stefano Bianchi, Vice Capo Missione, e del Professor Alessio Tola, Direttore del Centro di Ricerca sulle Politiche e la Bioeconomia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA).
Seguirà la presentazione del rapporto del CREA, a cura dei ricercatori Federica Demaria e Roberto Solazzo, del Centro di Ricerca sulle Politiche e la Bioeconomia.
La giornata proseguirà con una tavola rotonda moderata da Grace Yarrow, giornalista della testata Politico, specializzata in politiche alimentari e agricole, alla quale prenderanno parte rappresentanti di importanti realtà del settore agroalimentare statunitense e italiano: Julie Adams, Vice Presidente per il Commercio Globale e gli Affari Regolatori dell’Almond Board of California; Brandon Pachman, Direttore degli Affari Governativi dell’American Seed Trade Association; Eugenio Perrier, del North America Marketing Office del Consorzio del Parmigiano Reggiano; e Madison Walker, Institutional Affairs di Barilla USA.
Attraverso queste due iniziative, l’Ambasciata intende sottolineare il ruolo della cucina italiana quale espressione fondamentale dell’identità culturale del Paese e, al tempo stesso, quale motore di sviluppo economico e di innovazione.