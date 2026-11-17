(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - La crisi ai vertici di Nvidia entra in una nuova fase, con crescenti pressioni interne e internazionali per il ritorno di Jensen Huang alla guida del colosso americano dei semiconduttori. Un dirigente della società ha lanciato un avvertimento al consiglio di amministrazione, sostenendo che la mancata reintegrazione del fondatore nel ruolo di amministratore delegato potrebbe provocare l’uscita di dipendenti altamente qualificati, compromettendo uno dei principali vantaggi competitivi dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale.
Secondo quanto riportato il 17 novembre 2026 dal Wall Street Journal, Nader Khalil, direttore della tecnologia per sviluppatori di Nvidia, ha inviato una lettera ai dieci membri del consiglio di amministrazione e a circa sessanta dirigenti che in precedenza rispondevano direttamente a Huang.
Nella comunicazione, Khalil ha espresso preoccupazione per le conseguenze organizzative della perdita di una figura che ha guidato Nvidia per oltre tre decenni, contribuendo alla sua trasformazione da produttore di processori grafici a uno dei protagonisti dell’economia mondiale dell’intelligenza artificiale.
Il dirigente avrebbe sottolineato che le relazioni internazionali costruite da Huang rappresentano una risorsa strategica difficilmente sostituibile e che la sua leadership continua a essere importante per la posizione degli Stati Uniti nella competizione tecnologica globale.
L’avvertimento più significativo riguarda tuttavia il personale dell’azienda. Secondo la lettera citata dal quotidiano americano, alcuni dipendenti considerati difficilmente sostituibili starebbero valutando la possibilità di lasciare Nvidia, in un momento particolarmente delicato per la società.
La comunicazione rappresenta una nuova espressione del movimento interno che chiede al consiglio di amministrazione di riconsiderare la decisione relativa all’uscita di Huang, dopo le sue dimissioni annunciate il 12 novembre.
La partenza del fondatore ha provocato un cambiamento significativo nell’assetto societario, aprendo interrogativi sulla continuità della strategia industriale e sulla capacità del gruppo di mantenere la propria posizione nel mercato delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
Jensen Huang aveva fondato Nvidia nel 1993, insieme a Chris Malachowsky e Curtis Priem, guidando la società attraverso successive trasformazioni tecnologiche che l’hanno portata a diventare un fornitore essenziale per i grandi centri di elaborazione dati.
Sotto la sua direzione, i processori grafici sono diventati strumenti fondamentali per l’addestramento dei modelli avanzati di intelligenza artificiale, contribuendo alla diffusione di sistemi utilizzati nella ricerca scientifica, nella robotica, nei servizi cloud e nelle applicazioni industriali.
La leadership di Huang ha inoltre accompagnato lo sviluppo dell’ecosistema software CUDA, una tecnologia che ha favorito l’adozione delle architetture Nvidia da parte di ricercatori, sviluppatori e imprese.
Questo insieme di tecnologie, competenze e relazioni commerciali costituisce uno dei principali elementi della competitività aziendale.
Le dimissioni del fondatore assumono quindi una dimensione che supera il normale avvicendamento manageriale, coinvolgendo aspetti strategici, finanziari e organizzativi.
Secondo la documentazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC), il consiglio di amministrazione ha accettato le dimissioni di Huang dalle cariche di presidente, amministratore delegato e membro del consiglio, con effetto immediato.
La comunicazione pubblica del cambiamento è arrivata il 12 novembre, mentre l’atto societario indica l’accettazione delle dimissioni l’11 novembre 2026.
L’azienda ha nominato Colette Kress, vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria dal 2013, amministratrice delegata ad interim, affidandole la responsabilità di garantire continuità alle operazioni e ai rapporti con i clienti.
La presidenza del consiglio di amministrazione è stata invece assunta da Harvey C. Jones, chiamato a supervisionare la fase di transizione e la ricerca di un nuovo amministratore delegato permanente.
Nvidia ha assicurato che le attività industriali e gli impegni commerciali continueranno regolarmente, sottolineando la solidità del gruppo dirigente e delle strutture operative.
Tuttavia, l’uscita di Huang ha suscitato reazioni significative tra dipendenti, investitori e rappresentanti del settore tecnologico americano.
Alla base delle dimissioni figurano le rivelazioni riguardanti relazioni personali dell’ex amministratore delegato, comprese quelle riportate dai media con una dirigente collegata alla società singaporiana Megaspeed.
Secondo ricostruzioni giornalistiche, funzionari statunitensi sospettano che Alice Huang, precedentemente associata a Megaspeed, possa aver avuto collegamenti con l’intelligence cinese.
La vicenda ha sollevato interrogativi sulla possibile esposizione di informazioni aziendali riservate e sulla sicurezza delle tecnologie Nvidia, soprattutto considerando le restrizioni americane sull’esportazione di semiconduttori avanzati.
È tuttavia fondamentale distinguere i sospetti riportati dalle fonti giornalistiche da responsabilità accertate.
Non risulta pubblicamente dimostrato che Jensen Huang abbia trasferito informazioni riservate all’intelligence cinese o che segreti industriali di Nvidia siano stati effettivamente compromessi attraverso la relazione.
Le verifiche riguardano quindi la possibilità che la condotta dell’ex amministratore delegato abbia introdotto vulnerabilità per la sicurezza aziendale e nazionale.
Secondo il Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione ha affidato allo studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz il compito di esaminare le circostanze della vicenda e le eventuali implicazioni per la società.
L’indagine rappresenta un elemento centrale del confronto sul possibile ritorno di Huang, poiché gli investitori e gli amministratori devono valutare le esigenze di continuità aziendale insieme alle responsabilità di governance e protezione delle informazioni sensibili.
La questione assume particolare rilevanza per una società i cui processori sono utilizzati per sviluppare alcune delle tecnologie più avanzate al mondo.
Nvidia opera infatti in un settore sottoposto a controlli rigorosi da parte delle autorità statunitensi, soprattutto per quanto riguarda la vendita di semiconduttori ad alte prestazioni verso determinati mercati esteri.
Le politiche americane sulle esportazioni sono influenzate dalla competizione strategica con la Cina e dalla necessità di impedire che tecnologie avanzate possano essere utilizzate in applicazioni militari non autorizzate.
Il caso Huang ha quindi assunto rapidamente una dimensione politica e istituzionale, attirando l’attenzione di Washington e del Congresso.
Parallelamente, all’interno della Silicon Valley è cresciuta una mobilitazione a favore del ritorno dell’ex amministratore delegato.
Una lettera aperta pubblicata online attraverso la campagna “Stand With Jensen” ha raccolto oltre 188.000 adesioni dichiarate, chiedendo al consiglio di amministrazione di rivalutare la posizione di Huang mentre proseguono gli accertamenti indipendenti.
Il documento riconosce il contributo del fondatore alla crescita di Nvidia e sostiene che la sua presenza abbia avuto un ruolo decisivo nel rafforzamento della cultura aziendale e nello sviluppo delle competenze dei dipendenti.
La mobilitazione ha coinvolto anche personalità di primo piano dell’industria tecnologica e finanziaria.
Tra i nomi associati all’iniziativa figurano Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Travis Kalanick, cofondatore di Uber, Garry Tan, presidente di Y Combinator, e Gavin Baker, responsabile di Atreides Management.
Anche diversi investitori hanno espresso preoccupazione per le conseguenze di una separazione definitiva tra Nvidia e il suo fondatore.
La campagna ha tuttavia sollevato interrogativi sull’affidabilità delle adesioni raccolte attraverso Internet.
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, alcune persone i cui nomi comparivano nell’elenco hanno dichiarato di non aver firmato personalmente il documento.
Inoltre, le qualifiche professionali indicate dai firmatari, comprese quelle relative all’eventuale appartenenza a Nvidia, non risultano necessariamente verificate in modo indipendente.
Il numero complessivo delle firme rappresenta quindi un’indicazione della portata pubblica della mobilitazione, ma non può essere utilizzato automaticamente per quantificare il sostegno effettivo dei dipendenti.
La distinzione è importante soprattutto perché una parte degli aderenti si presenta come dipendente o azionista della società, categorie le cui posizioni possono influenzare il dibattito sul futuro della governance aziendale.
Le testimonianze raccolte dalla stampa descrivono comunque un clima di forte partecipazione emotiva tra alcuni lavoratori, che considerano Huang una figura centrale nell’identità e nello sviluppo del gruppo.
Alcuni dipendenti avrebbero discusso la possibilità di organizzare una manifestazione presso il campus Nvidia di Santa Clara, in California, per esprimere pubblicamente la richiesta di un suo ritorno.
La prospettiva di una mobilitazione diretta evidenzia quanto la successione ai vertici venga percepita da una parte del personale come una questione legata anche al futuro della cultura aziendale.
La lettera di Nader Khalil si inserisce proprio in questo contesto, ma introduce un elemento ulteriore: il rischio di perdere competenze specialistiche considerate essenziali per mantenere il vantaggio tecnologico.
Nel settore dei semiconduttori avanzati, il capitale umano rappresenta una risorsa difficilmente sostituibile in tempi brevi.
La progettazione di processori ad alte prestazioni, lo sviluppo di software specializzato e la realizzazione di sistemi di calcolo complessi richiedono anni di esperienza e conoscenze tecniche molto specifiche.
I dipendenti coinvolti in queste attività possiedono spesso competenze maturate attraverso programmi di ricerca, progetti industriali e collaborazioni difficilmente replicabili da nuovi assunti.
Un’eventuale uscita simultanea di professionisti altamente qualificati potrebbe quindi determinare difficoltà nella continuità dei progetti, nella gestione delle relazioni tecniche e nello sviluppo delle successive generazioni di prodotti.
È questo il rischio evidenziato da Khalil nella comunicazione ai vertici, secondo quanto riferito dal quotidiano americano.
L’allarme, tuttavia, non dimostra che una fuga di talenti sia già in corso su larga scala.
Le informazioni disponibili riguardano le preoccupazioni espresse dal dirigente e le possibili intenzioni attribuite ad alcuni dipendenti, senza dati pubblici che consentano di quantificare eventuali dimissioni effettive.
La gestione di queste preoccupazioni rappresenta una delle principali sfide della nuova amministratrice delegata ad interim, Colette Kress.
Oltre a garantire la continuità dei risultati finanziari e delle attività industriali, la dirigente dovrà mantenere la fiducia del personale, degli investitori e dei partner commerciali.
Il compito assume particolare importanza in una fase nella quale Nvidia sta affrontando una domanda elevata di processori per l’intelligenza artificiale, accompagnata da crescenti aspettative sulla redditività degli investimenti nel settore.
Le grandi imprese tecnologiche continuano infatti a destinare risorse significative alla costruzione di data center e all’acquisto di acceleratori destinati all’addestramento e al funzionamento dei modelli avanzati.
Per Nvidia, mantenere la capacità di sviluppare nuove architetture, rispettare i programmi di produzione e sostenere i rapporti con i principali clienti rappresenta quindi una priorità strategica.
La presenza di una leadership stabile può contribuire a rafforzare queste attività, ma la società dovrà dimostrare anche la capacità di operare efficacemente attraverso strutture manageriali non dipendenti da una singola figura.
La discussione sul ritorno di Huang si sviluppa inoltre mentre il consiglio di amministrazione ha avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato permanente.
Secondo le informazioni riportate dalla stampa americana, Nvidia sta valutando il coinvolgimento di una società specializzata nella selezione di dirigenti, per individuare candidati interni ed esterni.
Il processo di successione costituisce una delle decisioni più importanti per il futuro del gruppo, considerando la complessità del settore e il ruolo internazionale assunto dall’azienda.
Un eventuale ritorno di Huang richiederebbe quindi una nuova valutazione da parte del consiglio, alla luce delle informazioni raccolte durante gli accertamenti e degli interessi degli azionisti.
Secondo una ricostruzione pubblicata dalla CNBC il 16 novembre, il consiglio non stava in quel momento prendendo in considerazione la reintegrazione dell’ex amministratore delegato, nonostante le pressioni provenienti da dipendenti e investitori.
La posizione non esclude necessariamente sviluppi successivi, ma indica che la campagna pubblica non aveva determinato un cambiamento immediato nell’orientamento degli amministratori.
Il dibattito ha raggiunto anche la Casa Bianca.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso pubblicamente apertura rispetto alla possibilità che Huang torni alla guida della società.
Interrogato dai giornalisti il 16 novembre, Trump ha dichiarato che non avrebbe obiezioni a un eventuale reintegro, pur non essendo direttamente responsabile della decisione societaria.
Il presidente ha inoltre ridimensionato le preoccupazioni relative a possibili conseguenze sulla sicurezza nazionale, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per affermare che gli interessi degli Stati Uniti fossero stati compromessi.
Si tratta di dichiarazioni politiche che non sostituiscono le valutazioni tecniche e investigative delle autorità competenti.
La decisione sull’amministratore delegato rimane infatti una responsabilità del consiglio di amministrazione di Nvidia, chiamato ad agire nell’interesse della società e dei suoi azionisti.
L’intervento di Trump evidenzia comunque l’importanza strategica attribuita all’azienda dalle istituzioni americane.
Nvidia rappresenta uno dei principali fornitori mondiali di tecnologie impiegate per l’intelligenza artificiale, e le sue attività influenzano direttamente la competitività delle imprese statunitensi e la disponibilità di infrastrutture digitali avanzate.
La successione ai vertici viene quindi osservata non soltanto dagli investitori, ma anche da governi, istituzioni e grandi clienti internazionali.
Nel frattempo, Jensen Huang ha interrotto il silenzio pubblico sulla possibilità di tornare a guidare l’azienda.
In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, l’ex amministratore delegato ha dichiarato che sarebbe disponibile a valutare un ritorno qualora il consiglio di amministrazione ritenesse tale scelta nell’interesse degli azionisti, dei dipendenti, della società e degli Stati Uniti.
La dichiarazione rappresenta un’apertura esplicita, ma non equivale a un accordo per la sua reintegrazione né a una decisione formale degli amministratori.
Huang ha quindi lasciato al consiglio la responsabilità di valutare l’eventuale ritorno, mentre proseguono le verifiche sulle circostanze della sua uscita.
Il dibattito pubblico si concentra ora su due esigenze differenti.
Da una parte, i sostenitori del ritorno di Huang sottolineano il suo contributo alla crescita dell’azienda, la rete di relazioni internazionali e il ruolo svolto nel mantenere unita una parte importante del personale.
Dall’altra, il consiglio deve considerare la necessità di completare gli accertamenti, tutelare le informazioni riservate e garantire che le decisioni sulla leadership rispettino adeguati principi di governance.
La questione assume particolare delicatezza perché le accuse che hanno contribuito alla crisi riguardano possibili collegamenti con l’intelligence cinese, un tema rilevante per la sicurezza nazionale americana.
Allo stesso tempo, l’esistenza di sospetti non consente di attribuire automaticamente responsabilità personali o di considerare dimostrato un danno alla società.
L’equilibrio tra verifica dei fatti, tutela della reputazione e continuità industriale rappresenta quindi uno degli aspetti più complessi del confronto.
Le pressioni per il ritorno dell’ex amministratore delegato potrebbero inoltre influenzare il clima interno e il rapporto tra dirigenti, dipendenti e consiglio di amministrazione.
Una gestione poco chiara della successione potrebbe aumentare l’incertezza organizzativa, mentre una comunicazione trasparente sulle procedure adottate potrebbe contribuire a rafforzare la fiducia del personale.
Per Nvidia, il problema non riguarda soltanto l’identificazione del prossimo amministratore delegato, ma anche la capacità di preservare competenze, cultura aziendale e continuità strategica.
L’eventuale allontanamento di specialisti altamente qualificati costituirebbe un rischio particolarmente significativo in un mercato caratterizzato da una forte competizione per ingegneri, ricercatori e sviluppatori.
Le aziende impegnate nell’intelligenza artificiale cercano infatti di attrarre professionisti capaci di progettare semiconduttori, ottimizzare sistemi di calcolo e sviluppare piattaforme software complesse.
La disponibilità di questi talenti può influenzare direttamente la velocità dell’innovazione e la capacità di rispettare gli obiettivi industriali.
La lettera di Nader Khalil mette dunque in evidenza una questione strutturale per l’industria tecnologica: il valore di una grande impresa non dipende esclusivamente dai suoi brevetti, dalle infrastrutture e dalle risorse finanziarie, ma anche dalla capacità di trattenere le persone che ne hanno costruito il vantaggio competitivo.
Il futuro di Nvidia dipenderà quindi dalla capacità del consiglio di amministrazione di affrontare contemporaneamente la crisi di leadership, le verifiche in corso e le aspettative del personale.
Il gruppo dovrà inoltre continuare a sostenere la propria crescita in un mercato nel quale la concorrenza tecnologica e le restrizioni internazionali sulle esportazioni rendono particolarmente importante la stabilità delle decisioni strategiche.
L’allarme lanciato dal dirigente Nader Khalil rappresenta un nuovo elemento di pressione sul consiglio di amministrazione, chiamato a valutare se la separazione definitiva da Jensen Huang possa provocare conseguenze organizzative più ampie di quelle inizialmente previste.
La mobilitazione pubblica e il sostegno espresso da importanti personalità della Silicon Valley dimostrano il ruolo assunto dal fondatore nell’identità aziendale, ma non sostituiscono la necessità di accertare le circostanze della crisi.
La disponibilità di Huang a tornare apre una possibilità sul piano societario, mentre la ricerca di un nuovo amministratore delegato e gli accertamenti sulle questioni di sicurezza rimangono passaggi fondamentali.
Per Nvidia, la sfida sarà garantire continuità industriale e fiducia nei propri vertici, preservando allo stesso tempo le competenze che hanno contribuito a renderla una delle aziende più importanti nell’economia dell’intelligenza artificiale.
La decisione finale sul futuro della leadership non riguarderà soltanto Jensen Huang, ma anche la capacità di Nvidia di mantenere unito il proprio capitale umano e di affrontare la crescente competizione tecnologica internazionale senza compromettere gli standard di sicurezza e di governance.