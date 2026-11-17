(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - *Estorsioni imprenditori baresi*
*Confermata condanna in appello*
*Il commento del presidente della Regione Decaro*
Il commento del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, alla
sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato, oggi, le condanne
inflitte in primo grado a Tommaso Parisi e Paolo Bruni, ritenuti
responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di una
famiglia di imprenditori baresi del settore ittico.
"Quella di oggi è un'ulteriore vittoria del coraggio di una famiglia di
imprenditori baresi che tempo fa scelse di denunciare i suoi estorsori. Una
scelta difficile che negli anni è stata d'esempio per tanti altri cittadini
e imprenditori che hanno smesso di subire i soprusi della criminalità
organizzata e hanno scelto di reagire. Oggi il mio dovere da rappresentante
delle istituzioni era essere lì accanto a loro, a testimoniare la presenza
dello Stato, che con le istituzioni, la magistratura e le forze dell'ordine
non lascia soli i cittadini che reagiscono al malaffare e scelgono di
denunciare".