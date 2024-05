CS: GIORNO DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO. DIBATTITO A ROMA TRE CON I FIGLI DI OCCORSIO, PINELLI E TARANTELLI

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

GIORNO DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

DIBATTITO A ROMA TRE CON I FIGLI DI OCCORSIO, PINELLI E TARANTELLI

* Convegno-tavola rotonda 9 maggio 2024 (ore 15) in via Ostiense 133

* Tra memorie, verità giudiziarie e narrazioni cinematografiche

Il 9 maggio è il “Giorno della memoria” dedicato alle vittime del terrorismo. Non è solo l’anniversario della morte di Aldo Moro (9 maggio 1978), è la giornata che la Repubblica Italiana (con la legge n.56 del 4 maggio 2007) ha istituito per commemorare le vittime di ogni forma di terrorismo.

L’Università degli Studi Roma Tre, il prossimo 9 maggio (ore 15) organizza un convegno dal titolo: “Il Giorno delle vittime del terrorismo: le memorie, le verità giudiziarie, le narrazioni cinematografiche”, presso l’Aula Magna del Rettorato (via Ostiense 133).