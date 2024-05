Crisi e rilancio del calcio italiano, incontro lunedì 6 maggio all’Unifi. Intervengono la consigliera FIFA Christillin e il presidente FIGC Gravina

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

*Economia e sport, crisi e rilancio del calcio italiano*

*Al centro di un appuntamento lunedì 6 maggio all’Università di Firenze Con

la partecipazione della consigliera FIFA Evelina Christillin e del

presidente FIGC Gabriele Gravina*

I ricercatori dell’Ateneo fiorentino, insieme alle massime istituzioni

sportive e a esperti del settore, si incontrano per discutere sul futuro

del calcio italiano.

*Lunedì 6 maggio* il Campus delle Scienze Sociali ospita l’evento “Tra

crisi e rilancio: la situazione economica del calcio italiano

” (*ore 9.30*

– Edificio D15, Aula 0.04, via delle Pandette 32, Firenze).

Dopo i saluti della rettrice *Alessandra Petrucci*, i lavori saranno aperti

dalle relazioni a cura degli studiosi dell’Ateneo fiorentino, coordinati

dalla delegata Unifi all’inclusione, diversità e sport *Maria Paola Monaco*.

Interverranno il docente di Economia aziendale *Luca Bagnoli* e il

ricercatore di Sociologia dell’ambiente e del territorio *Giuseppe Russo*

(“Un quadro sulla situazione economico-finanziaria del calcio italiano”);

il docente di Disegno *Stefano Bertocci* (“Impianti sportivi e sviluppo del

calcio italiano: una panoramica”) e il docente di Diritto

amministrativo *Federico

Orso* (“I mutamenti del mondo del calcio italiano in una prospettiva

giuridica”).

A seguire è in programma la tavola rotonda coordinata dal giornalista di

“Domani” *Vittorio Malagutti* e introdotta dalla presidente del Corso di

Laurea in Scienze motorie, sport e salute *Alessandra Modesti*.

Parteciperanno *Nicola Armentano*, medico dello sport; *Umberto Calcagno*,

presidente Associazione Italiana Calciatori; *Federica Cappelletti*,

presidente della Lega di Serie A femminile; *Enrico Casiraghi*, chief

financial operating officer Lega Serie A; *Evelina Christillin*,

consigliera Fifa; *Pierluigi* *Vossi*, vicepresidente Associazione Italiana

Allenatori di Calcio.

Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio *Gabriele Gravina*

affronterà il tema de “L’economia del calcio italiano nel contesto globale”.

Le conclusioni saranno affidate a *Massimo Gulisano*, docente Unifi di

Anatomia umana.

