3 maggio 2024

Audizione su produzione normativa e qualità della legislazione

Lunedì alle 17.30 diretta webtv

Lunedì 6 maggio, alle ore 17.30, presso l’aula della Commissione Agricoltura della Camera, i Comitati legislazione di Camera e Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, svolgono l’audizione del professor Enrico Albanesi, associato di Diritto costituzionale dell’Università degli studi di Genova.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

