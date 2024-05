(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 AGRICOLTURA. MATTIA (FDI): OK UE AIUTI DI STATO, VITTORIA GOVERNO MELONI

“Ancora una vittoria, l’ennesima, frutto di impegno e lungimiranza, del Governo Meloni, che è riuscito ad ottenere ulteriori sostegni per i settori dell’agricoltura e della pesca dalla Commissione europea che, recependo le richieste dell’esecutivo italiano, ha acconsentito ad una modifica che consente di trasferire ulteriori aiuti di Stato. Aiuti che si tramuteranno in nuovi provvedimenti per sostenere il mondo dell’agricoltura, della produzione e della pesca alle prese con non poche criticità”. Lo ha detto il responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, il deputato Aldo Mattia, che ha aggiunto: “E’ utile ricordare che quella approvata dalla Commissione europea è una delle proposte suggerite e contenute nel documento strategico presentato in Agrifish dal ministro Lollobrigida, a cui va il nostro plauso”

