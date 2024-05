(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Lollobrigida: la Florida si unisce all’Italia vietando la vendita della carne sintetica

“La Florida si unisce all’Italia vietando la vendita della carne sintetica. Difendere le produzioni di cibo che legano l’uomo alla sua terra, difendere i posti di lavoro, difendere la salute, non permettere che ci siano monopoli nelle mani di pochi era e resta il nostro obiettivo principale”. Lo ha dichiarato sui social il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“La decisione della Florida – fa sapere il ministro – è un segnale importante nei confronti di quelle multinazionali che stanno provando a condizionare le politiche alimentari globali: la nostra Nazione è il primo stato, ma non più l’unico, che ha scelto di schierarsi dalla parte dei cittadini, degli agricoltori e degli allevatori, rompendo il muro del silenzio costruito da chi vuole demolire la nostra Civiltà in nome del profitto”.

“L’Italia è tornata ad essere un punto di riferimento, come è giusto che sia quando parliamo di cibo e alimentazione”. Ha concluso Lollobrigida.