I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE Resoconto della seduta di martedì 30 aprile

*Resoconto della seduta di martedì 30 aprile*

Nella seduta di martedì 30 aprile (per chi volesse vederla https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/wnctlb/yluqs4/uf/3/aHR0cHM6Ly9yYXZlbm5hLmNvbnNpZ2xpY2xvdWQuaXQv?_d=941&_c=041e81d9 [1]) il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera “Conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Dall’Oppio”.

Sono state approvate con 20 voti favorevoli e 9 contrari la delibera “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2023” e con 20 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto la delibera “Disciplina generale del fondo da destinarsi al rimborso dell’addizionale comunale Irpef a favore di cittadini economicamente disagiati”.

È stata successivamente discussa la delibera “Tassa rifiuti (Tari). Determinazione tariffe e scadenze di pagamento per l’anno 2024” approvata con 18 voti favorevoli e 2 dichiarazioni di non voto.

Relativamente alla delibera sono stati votati anche i seguenti documenti: “Questione pregiudiziale rif. PD 124/2024 Art. 72, comma 1 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale di Ravenna” e “Istanza rif. PD 124/2024 Art. 72, comma 3 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale di Ravenna” respinti con la medesima votazione (9 voti favorevoli e 20 contrari); due emendamenti sono stati respinti con la medesima votazione (5 voti favorevoli e 18 contrari); l’ordine del giorno “Sospendere il piano tariffe Tari per il 2024 perseguendone la giusta riduzione” è stato respinto con 2 voti favorevoli e 17 contrari; l’ordine del giorno “Esentare dal pagamento della Tari i soggetti contribuenti colpiti dall’alluvione e dal fortunale” è stato respinto con 1 voto favorevole e 18 contrari.

