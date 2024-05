Edoardo Fabbro (Il Confronto) “ Sulle nostre autostrade un litro d’acqua costa più dell’equivalente in carburante, non è normale …”

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Il nuovo Parlamento Europeo dovrebbe pensare a calmierare il costo dell’acqua in autostrada

L’autogrill è diventato un’icona della cultura stradale italiana, ma ultimamente ci sono state crescenti preoccupazioni riguardo ai suoi prezzi. Sebbene sia comprensibile che l’inflazione abbia un impatto sui costi, ci sono casi in cui i prezzi diventano semplicemente inaccettabili. In particolare, il costo dell’acqua all’autogrill ha sollevato molte critiche.

È innegabile che l’inflazione influenzi i prezzi dei beni e dei servizi. Tuttavia, questo non giustifica aumenti esorbitanti e inaccettabili. Se vogliamo sostenere l’economia del nostro paese, è importante farla crescere in modo sostenibile, non attraverso pratiche predatorie che sfruttano i consumatori.

Tra tutti i prodotti venduti negli autogrill, uno dei più sorprendenti per il suo caro costo è l’acqua. È ironico che un bene così essenziale per la vita umana sia venduto a prezzi così elevati. Pagare 2,60 euro per una bottiglia d’acqua da 0,75 cl è non solo un affronto alla tasca dei clienti, ma anche un’offesa alla dignità umana.

L’etica del costo dell’acqua negli autogrill solleva questioni importanti sulla giustizia economica e sociale. Dobbiamo chiederci se è moralmente accettabile lucrare sui bisogni primari delle persone, come l’acqua potabile, soprattutto in un contesto in cui molti italiani faticano a far fronte alle spese quotidiane.

Il caro prezzi negli autogrill, in particolare per beni essenziali come l’acqua, non può essere giustificato dall’inflazione o da qualsiasi altra ragione economica. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri poteri come consumatori e fare sentire la nostra voce contro strategie commerciali. Se vogliamo veramente aiutare il nostro paese a crescere, dobbiamo farlo in modo etico e sostenibile, non a spese della dignità umana e della giustizia sociale.

