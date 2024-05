(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 *Domani si riunisce la commissione consiliare 3 (C.C.A.T. Assetto del territorio)*

Domani, venerdì 3 maggio, alle 12.30, nella sala del Consiglio, si riunirà la commissione consiliare 3 (C.C.A.T. Assetto del territorio). I consiglieri potranno partecipare da remoto in modalità di videoconferenza.

All’ordine del giorno “Espressione dell’intesa dell’Amministrazione comunale, di cui all’articolo 16 bis della Legge regionale 37/2002, ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo denominato “Opere di somma urgenza finalizzate al rialzo e rinforzo arginale del canale via Cupa a monte di strada provinciale Viazza fino a strada provinciale Godo in località Villanova (RA)”, redatto dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell’ambito dell’ordinanza 19/2024 del commissario straordinario per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, avente valenza di Poc ai fini di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere”.

La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.

