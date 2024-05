Serie A1 Softball: I risultati e il commento della settima di andata

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

Nella A1 di softball doppiette per Forlì e Macerata. Rinviata Collecchio-Saronno

In un primo maggio piovoso e freddo la Italposa Forlì e il Mia Office Blue Girls Pianoro vincono abbastanza agevolmente in trasferta. Un solo pareggio ed è quello tra Macerata e Rheavendors Caronno. A Collecchio, invece, iniziata gara 1 da pochi minuti, un violento temporale ha costretto alla sospensione poi al rinvio della parte restante della prima partita e anche della seconda.

Due doppiette in trasferta, un pareggio e una serie rinviata a causa della pioggia: è questo il bilancio della settima giornata di andata del massimo campionato di softball.

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/6d773ff6-8045-baaa-ff46-cbb2b9f18620.jpg]

Nella A1 di softball doppiette per Forlì e Macerata. Rinviata Collecchio-Saronno – Federazione Italiana Baseball Softball

RISULTATI Mercoledì 1° maggio

Thunders – Italposa Forlì 2-4; 0-9 (6° inn)

Pubbliservice Old Parma – Mia Office Blue Girls Pianoro 0-9 (5° inn); 1-8 (6° inn)

Bertazzoni Collecchio – Inox Team Saronno rinviate per pioggia

Macerata – Rheavendors Caronno 4-3; 4-7

Riposa: MKF Bollate

CLASSIFICA

MKF Bollate (11 vittorie – 1 sconfitta, .916); Inox Team Saronno (10-2, .833); Rheavendors Caronno Italposa Forlì e Mia Office Blue Girls Pianoro (8-4, .667); Macerata (4-8, .333); Bertazzoni Collecchio (3-9, .250); Thunders, Pubbliservice Old Parma (1-11, .083)

Nella foto allegata la lanciatrice statunitense dell’Italposa Forlì, Kelly Barnhill (PhotoBass)