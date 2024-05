(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 EUROPEE. ROTELLI(FDI) CANDIDATURA SBERNA OCCASIONE PER LA TUSCIA

“Congratulazioni ad Antonella Sberna per la sua candidatura con Fratelli d’Italia nella circoscrizione Italia Centrale alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. La candidatura di Antonella rappresenta un’occasione di grande importanza per la Tuscia, offrendo l’opportunità concreta di portare al Parlamento Europeo una figura valida e preparata, sempre attenta alle tematiche del nostro territorio. La sua dedizione e competenza sono ben note grazie all’impegno dimostrato nel corso degli anni sia come assessore al Comune Viterbo, sia come consigliere comunale e sono convinto che il suo impegno e la sua determinazione porteranno a risultati assolutamente positivi. Desidero dunque farle i migliori auguri, con l’impegno di aiutarla e supportarla nel suo percorso verso il Parlamento europeo”. Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati