MAFIA: FONTANA, RICORDIAMO CORAGGIO E SACRIFICIO LA TORRE E DI SALVO

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

Dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione del 42mo anniversario dell’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo:

“Nella dolorosa ricorrenza del barbaro omicidio di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo ricordiamo il coraggio e il sacrificio di chi ha creduto nei valori della legalità e della giustizia per amore della propria terra. L’impegno di La Torre anche in sede parlamentare consentì l’introduzione di nuove e concrete misure per il contrasto alla mafia. La memoria e l’attualità di questo insegnamento sono vive e rappresentano un perenne riferimento per le nuove generazioni, affinché si consolidino sempre più e in ogni sede gli anticorpi alla criminalità organizzata”.