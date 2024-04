I sessant’anni della Elcom System di Todi

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 L’azienda umbra, guidata dalla terza generazione della famiglia Granieri,

festeggia il traguardo e i suoi “Maestri del Lavoro”

Imprenditori, azienda, dipendenti e produzione orgogliosamente “made in

Umbria” da sessant’anni. Un traguardo che, nel solco di una lunga

tradizione, la Elcom System, a Pantalla di Todi, impresa leader nel

comparto della prefabbricazione, celebrerà oggi 30 aprile, giornata

dedicata fin dagli inizi delle attività alla festa del lavoro con tutti i

dipendenti.

La Elcom System, guidata oggi dalla terza generazione della famiglia

Granieri, si sviluppa su un’area di 85.000 metri quadri di superficie, di

cui 27.000 coperti, e dispone di impianti all’avanguardia volti alla

produzione di elementi coordinati modulari per l’edilizia prefabbricata

quali termopareti, termocoperture, pannelli termoisolanti e facciate

architettoniche. I suoi “pannelli” risultano utilizzati in ardite

realizzazioni in Italia e all’estero, dagli stadi ai centri commerciali,

dai grattacieli agli insediamenti industriali.

Per festeggiare il traguardo la consueta festa del 30 aprile è diventata

una kermesse familiar-aziendale dal titolo “L’uomo al centro”, a voler

sottolineare l’importanza delle persone, del patrimonio e delle risorse

umane, identificando l’azienda con la comunità e il territorio del quale la

realtà fa parte, da sessant’anni con la Elcom ma fin dal 1920 con l’avvio

di altre attività produttive di Mariano Granieri prima e, nel dopoguerra,

con l’intraprendenza del Commendatore Luigi Granieri, uno degli alfieri

dello sviluppo economico ed occupazionale umbro.

A caricare di ulteriore significato la ricorrenza l’assegnazione della

Stella al Merito del Lavoro a Paola Moroni, entrata in azienda il 18

febbraio 1981 con la qualifica di impiegata e ancora oggi in servizio come

responsabile e coordinatore amministrativo della Società per Azioni.

Una carriera lunga ben 42 anni premiata ora con l’onorificenza del

Presidente della Repubblica che sarà consegnata ufficialmente il 1 maggio

presso il Palazzo della Prefettura di Perugia, alla presenza delle autorità

regionali e del Sindaco di Todi Antonino Ruggiano.

Quello assegnato a Paola Moroni, su segnalazione della società per la

“professionalità, laboriosità, perizia e condotta morale”, è l’ultimo di

una serie di riconoscimenti istituzionali che l’azienda ha sempre promosso

negli anni a favore dei dipendenti e collaboratori meritevoli.

Una scelta, quella della Elcom System, che a fianco alla ricerca e

all’innovazione tecnologica che l’ha portata ad imporsi sui mercati

internazionali, ha impresso nel proprio DNA come valori identitari quelli

della persona, della famiglia e della comunità.

Non a caso, nel segno di questa responsabilità sociale per il territorio e

per le nuove generazioni, la Stella al Merito del Lavoro a Paola Moroni

verrà festeggiata nel corso di un evento con 200 persone tutte legate

strettamente alla storia della Elcom System, tra cui tutti gli ex

dipendenti e collaboratori, inclusi alcuni che iniziarono, nel 1964, la

nuova avventura imprenditoriale a fianco del fondatore.

Durante la serata tra storia, aneddoti, traguardi e testimonianze,

l’impegno e il lavoro resterà sempre in primo piano, con riconoscimenti

aziendali alle tante persone che nel passato e nel presente hanno

contribuito al progredire della Elcom System nella prospettiva di un

maggiore benessere collettivo, facendo prevalere la capacità di migliorarsi

nel fare i prodotti ma anche nel migliorare se stessi.