Giovedì si riuniscono insieme le commissioni consiliari 5 e 8

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 *Giovedì si riuniscono insieme le commissioni 5 e 8*

Giovedì 2 maggio, alle 16, nella sala del Consiglio, si riuniranno congiuntamente le commissioni* *5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio” e 8 “Decentramento, lavori pubblici, ambiente, animali, transizione ecologica, riforestazione”.

I consiglieri potranno partecipare da remoto in modalità di video conferenza.

All’ordine del giorno l’esame delle seguenti proposte di delibere: “Approvazione schema di atto di adesione tra comune di Ravenna, struttura di supporto al commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e società Sogesid spa per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto legge 61/23, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1 maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 100/2023”; “Applicazione avanzo di amministrazione e conseguente variazione al Dup 2024/2026 – al Bilancio di previsione 2024/2026 e al Piano investimenti 2024/2026 – annualità 2024 (articolo 175, comma 2 del Testo unico degli enti locali 267/2000)”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/267, comma 1, lettera e) per lavori di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Don Minzoni”.

La seduta potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook del Comune.

